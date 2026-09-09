Inundații apocaliptice în Japonia. Străzile s-au transformat în râuri

Imagini apocaliptice în Japonia. Un val de inundații devastatoare a măturat mai multe zone din țară. Străzile s-au transformat în adevărate râuri și canalizările care nu au mai făcut față au refulat pur și simplu apa pe străzi. Clădiri întregi au fost inundate și oamenii au fost evacuați din case.
Vreme catastrofală în Japonia
Japonia se confruntă cu fenomene meteorologice extreme, iar ploile abundente au provocat inundații în mai multe zone ale țării. Cantitățile uriașe de apă au inundat străzi, locuințe și clădiri, în timp ce sistemele de canalizare au fost depășite și nu au mai reușit să preia debitul.
Imaginile surprinse în zonele afectate arată drumuri transformate în adevărate cursuri de apă. Apa s-a acumulat rapid, iar în unele locuri a pătruns în clădiri și gospodării.
Ploile torențiale au provocat inundații puternice
Vremea severă a pus la grea încercare infrastructura din mai multe regiuni. Precipitațiile abundente într-un interval scurt au făcut ca apa să se acumuleze cu rapiditate, iar canalizările să nu mai poată face față volumului mare de apă.
În anumite zone, gurile de canalizare au refulat, iar apa a fost împinsă înapoi pe străzi. Șoselele au devenit aproape impracticabile, iar circulația a fost afectată.
Situația a devenit cu atât mai dificilă în zonele în care apa a ajuns la nivelul clădirilor și a pătruns în spațiile aflate la parter sau în subsoluri.
Locuințe inundate, oameni evacuați
Fenomenele extreme au determinat autoritățile să ia măsuri pentru protejarea populației. Mai multe persoane au fost evacuate din zonele în care nivelul apei a crescut rapid.
Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a veni în sprijinul oamenilor afectați și pentru a evalua pagubele produse de viituri.
În unele localități, autoritățile au recomandat populației să evite deplasările și să se retragă în zone cât mai sigure, pe măsură ce situația s-a agravat.
Străzile, transformate în râuri
Una dintre cele mai spectaculoase imagini ale fenomenelor meteo extreme este cea a străzilor acoperite complet de apă. În anumite zone, șoselele seamănă cu adevărate râuri, iar autoturismele au întâmpinat dificultăți în deplasare.
Apa acumulată poate ascunde gropi, obstacole sau capace de canal, motiv pentru care autoritățile recomandă prudență maximă în zonele afectate.
Japonia este afectată periodic de fenomene meteorologice severe, însă ploile torențiale pot deveni extrem de periculoase atunci când cantități mari de apă cad într-un timp foarte scurt.
În astfel de situații, riscul nu este limitat doar la inundații. Viiturile rapide și alunecările de teren pot reprezenta, de asemenea, un pericol major pentru comunitățile aflate în zone vulnerabile.