Inundații apocaliptice în Japonia. Străzile s-au transformat în râuri

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 sept. 2026, 11:58

Imagini apocaliptice în Japonia. Un val de inundații devastatoare a măturat mai multe zone din țară. Străzile s-au transformat în adevărate râuri și canalizările care nu au mai făcut față au refulat pur și simplu apa pe străzi. Clădiri întregi au fost inundate și oamenii au fost evacuați din case.

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