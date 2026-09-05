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Vremea· 1 min citire
Prognoză ANM pentru București: canicula revine în Capitală. Când se răcește vremea
Caniculă
Bucureștiul se află sâmbătă, 5 septembrie, sub influența unui nou episod de caniculă. Temperaturile maxime vor ajunge la 34–35 de grade, iar senzația de disconfort va fi puternică mai ales în orele după-amiezii.
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