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Prognoză ANM pentru București: canicula revine în Capitală. Când se răcește vremea

Caniculă

Caniculă

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 20:54

Bucureștiul se află sâmbătă, 5 septembrie, sub influența unui nou episod de caniculă. Temperaturile maxime vor ajunge la 34–35 de grade, iar senzația de disconfort va fi puternică mai ales în orele după-amiezii.

Indicele temperatură-umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că expunerea prelungită la soare poate deveni dificil de suportat, în special pentru copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni cronice.

Caniculă în București: temperaturi de până la 35 de grade sâmbătă

Cerul va fi în mare parte senin pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Noaptea va aduce temperaturi minime cuprinse între 15 și 18 grade.

Atenționarea meteorologică pentru temperaturi foarte ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat este valabilă în Capitală în intervalul 5 septembrie, ora 10:00 – 5 septembrie, ora 21:00.

Duminică, 6 septembrie, vremea se menține caldă și predominant plăcută, însă temperaturile vor scădea ușor față de ziua precedentă. Maximele sunt estimate între 30 și 32 de grade.

Cerul va deveni variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Pot apărea intensificări temporare, cu rafale de aproximativ 40 km/h.

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