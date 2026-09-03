Un nou val de căldură extremă lovește Europa. Până la 44°C în unele regiuni

Un nou episod de căldură extremă se instalează deasupra Europei, pe fondul unui puternic „dom de căldură”. Spania, Portugalia, Franța, Italia și Peninsula Balcanică se numără printre regiunile unde temperaturile pot ajunge la 40-44 de grade Celsius.
Europa se pregătește pentru un nou episod de căldură extremă la început de septembrie. Un puternic „dom de căldură” se extinde deasupra continentului și va aduce temperaturi mult peste valorile normale în sudul Europei și în regiunea mediteraneană.
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În mai multe zone din Spania, Portugalia, Franța, Italia și Peninsula Balcanică, maximele vor urca spre 40 de grade Celsius, iar local pot depăși acest prag. În cele mai afectate regiuni sunt prognozate temperaturi de până la 44 de grade Celsius.
De ce se încălzește atât de puternic Europa la început de septembrie?
Fenomenul este alimentat de o masă de aer foarte cald care avansează dinspre nordul Africii. În același timp, temperaturile din straturile superioare ale atmosferei sunt mult peste valorile obișnuite pentru începutul lunii septembrie, potrivit severe-weather.eu.
Principalul factor care menține căldura este un sistem extins de presiune ridicată instalat deasupra bazinului mediteranean. Aerul coboară și se încălzește prin comprimare, iar căldura se acumulează în apropierea solului.
În zonele joase și în regiunile interioare din apropierea coastelor, temperaturile maxime pot ajunge la 38-42 de grade Celsius, iar vânturile continentale uscate accelerează pierderea umezelii din sol.
Ce este un „dom de căldură”?
Termenul descrie o zonă extinsă de presiune ridicată care rămâne blocată deasupra unei regiuni și menține aerul foarte cald aproape de suprafață.
Fenomenul poate fi comparat cu un capac așezat peste o oală. Aerul cald rămâne prins în apropierea solului, în timp ce aerul din straturile superioare coboară și se încălzește suplimentar prin comprimare.
Dacă această configurație atmosferică rămâne stabilă, căldura poate persista zile întregi sau chiar săptămâni.
Cât de calde vor fi nopțile?
Problema nu va fi reprezentată doar de maximele din timpul zilei. În multe dintre regiunile afectate sunt prognozate și nopți tropicale, cu temperaturi foarte ridicate după apus.
Minimele nocturne ar putea rămâne în jurul valorilor de 22-25 de grade Celsius în marile zone urbane. În unele regiuni, temperaturile nu vor coborî sub 24 de grade.
Lipsa răcirii pe timpul nopții poate accentua efectele căldurii asupra organismului și poate pune presiune suplimentară pe rețelele de energie electrică, pe fondul utilizării intense a aparatelor de aer condiționat. În același timp, seceta și temperaturile ridicate cresc riscul incendiilor de vegetație.
Unde vor ajunge temperaturile la 44 de grade?
Spania și Portugalia se numără printre cele mai afectate țări. În sudul și centrul Spaniei, precum și în Portugalia, temperaturile sunt prognozate să ajungă la 38-44 de grade Celsius până vineri.
Cele mai ridicate valori sunt așteptate în centrul și sudul Spaniei și în anumite regiuni portugheze, unde joi și vineri sunt posibile maxime de 40-44 de grade.
În centrul și nord-estul Spaniei sunt prognozate valori de 38-40 de grade, iar temperaturile apropiate de pragul de 40 de grade s-ar putea menține până spre jumătatea săptămânii viitoare.
Cât de cald va fi în Franța și Marea Britanie?
Pe măsură ce masa de aer foarte cald se deplasează spre nord, temperaturile vor crește din nou în mare parte din Franța.
Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sudul și centrul țării, în special în regiunile interioare din sud și sud-vest. În centrul Franței, maximele vor depăși 30 de grade, în timp ce în nord și în zona Benelux temperaturile vor rămâne în jurul valorilor de peste 20 de grade.
În Marea Britanie, valul de căldură va fi mai puțin sever, cu 25-28 de grade Celsius între joi și duminică. Irlanda și Scoția vor avea maxime în jurul valorii de 20 de grade.
Ce temperaturi sunt prognozate în Italia și Peninsula Balcanică?
Dinspre finalul săptămânii și până luni, nucleul de aer foarte cald va rămâne deasupra Mediteranei și se va deplasa treptat către Europa Centrală și Peninsula Balcanică.
Temperaturile vor urca din nou spre 35-40 de grade, iar în unele regiuni din sudul Italiei și din sudul Peninsulei Balcanice ar putea fi atinse valori de 40-41 de grade Celsius.
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Printre zonele unde sunt prognozate cele mai ridicate temperaturi se numără Valea Padului, Toscana, centrul Peninsulei Balcanice și Grecia. În cele mai afectate regiuni, temperaturile la nivelul solului ar putea fi cu aproximativ 10-14 grade Celsius peste media obișnuită pentru începutul lunii septembrie.
Când s-ar putea încheia valul de căldură?
Prognozele pentru săptămâna viitoare indică posibilitatea unei schimbări importante a circulației atmosferice.
Un nou sistem de presiune ridicată se dezvoltă în Atlanticul de Nord, iar o masă de aer rece ar putea pătrunde ulterior către vestul Europei. Această schimbare ar putea slăbi și, în cele din urmă, înlătura domul de căldură.
După retragerea masei de aer fierbinte sunt posibile temperaturi mai scăzute, ploi și episoade de vreme severă în vestul și centrul Europei. Momentul și amploarea exactă a schimbării nu pot fi însă stabilite încă cu precizie.