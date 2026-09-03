Un nou val de căldură extremă lovește Europa. Până la 44°C în unele regiuni

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 3 sept. 2026, 15:35

Un nou episod de căldură extremă se instalează deasupra Europei, pe fondul unui puternic „dom de căldură”. Spania, Portugalia, Franța, Italia și Peninsula Balcanică se numără printre regiunile unde temperaturile pot ajunge la 40-44 de grade Celsius.

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