Ultima zi de vară aduce caniculă în vestul țării, urmată de furtuni cu grindină

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 09:39

Ultima zi meteorologică a verii va fi călduroasă pe aproape tot teritoriul țării, iar local, temperaturile vor trece pragul caniculei, înainte ca vremea să se schimbe radical spre seară, odată cu apariția averselor însoțite de descărcări electrice și grindină.

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