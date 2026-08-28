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Vremea· 2 min citire

Vremea se schimbă în România. Cod galben de vânt în sud-est și temperaturi ridicate în vest

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Scris deRealitatea.NET
Publicat28 aug. 2026, 08:12
Actualizat28 aug. 2026, 08:16
SursăRealitatea PLUS

Vremea se menține în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, însă sud-estul României rămâne sub atenționare cod galben de vânt. Meteorologii anunță rafale de până la 70 km/h, în timp ce în vest, temperaturile ridicate vor aduce disconfort termic în Banat. În București, maximele vor ajunge la 27–28 de grade Celsius.

Cod galben de vânt în sud-estul țării

”Pentru regiunile sud-estice, astăzi va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului, cu viteze de 50–70 km/h. În restul țării, vremea va fi frumoasă, însă în partea de vest va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat în Banat, unde indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități”, a declarat Radu Ilea, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Meteorologul de serviciu a anunțat că, pe parcursul zilei de mâine, vremea va fi în general frumoasă.

”O vreme în general frumoasă, dar, după cum spuneam, o să fie intensificări de vânt cel puțin pe parcursul acestei zile și mâine, în special în partea de sud-est, mai exact pe litoralul sudic, unde vor fi în continuare intensificări de vânt cu viteze de 50–60 km/h”, a mai spus reprezentantul ANM.

Cum va fi vremea în București

Potrivit lui, în București, vremea va fi frumoasă, cu temperaturi de 27–28 de grade Celsius, cer variabil și vânt moderat.

”Pentru zona Bucureștiului, vreme frumoasă, cu valori termice în jurul mediilor multianuale, adică o temperatură maximă astăzi de 27–28 de grade, cer variabil și vânt moderat, cu viteze de 30–35 km/h”, a conchis meteorologul de serviciu.

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