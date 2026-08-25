Bulgaria e măturată de furtuni puternice: inundații și grindină

Publicat 25 aug. 2026, 10:07 Actualizat 25 aug. 2026, 10:08 Sursă Realitatea PLUS

Inundațiile au făcut prăpăd în Bulgaria după mai multe furtuni puternice. În unele zone a căzut inclusiv grindină de mari dimensiuni. Capitala a fost blocată în urma fenomenelor meteo extreme. Mai mulți localnici au improvizat diguri în încercarea de a devia puhoaiele de apă.

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