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Bulgaria e măturată de furtuni puternice: inundații și grindină

Furtuni

Furtuni

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat25 aug. 2026, 10:07
Actualizat25 aug. 2026, 10:08
SursăRealitatea PLUS

Inundațiile au făcut prăpăd în Bulgaria după mai multe furtuni puternice. În unele zone a căzut inclusiv grindină de mari dimensiuni. Capitala a fost blocată în urma fenomenelor meteo extreme. Mai mulți localnici au improvizat diguri în încercarea de a devia puhoaiele de apă.

Inundații violente la granița României

Ploile torențiale au dus la formarea unor adevărate torente pe străzi, iar cantitățile importante de apă au afectat gospodării, drumuri și zone urbane. În mai multe localități, apa s-a acumulat rapid, iar autoritățile au fost nevoite să intervină pentru limitarea efectelor produse de vremea extremă.

Situația a fost complicată și de grindina de mari dimensiuni, care a căzut în anumite regiuni și a contribuit la deteriorarea unor proprietăți și autoturisme.

Capitala Bulgariei, afectată de vremea severă

Și Sofia a fost afectată de furtunile puternice. Cantitățile mari de precipitații au provocat acumulări de apă și au îngreunat circulația, iar în anumite zone traficul a fost dat peste cap.

Imaginile surprinse în timpul fenomenelor meteo au arătat străzi transformate în adevărate râuri. Apa a coborât cu forță pe anumite artere, iar șoferii au întâmpinat dificultăți în deplasare.

Localnicii au improvizat diguri pentru a opri apa

În zonele cele mai afectate, oamenii au încercat să limiteze pătrunderea apei în gospodării prin metode improvizate. Localnicii au folosit diverse materiale pentru a forma mici diguri și pentru a devia puhoaiele către alte zone.

Intervențiile au fost necesare deoarece apa s-a acumulat într-un timp foarte scurt, iar precipitațiile abundente au pus presiune asupra sistemelor de canalizare și evacuare a apelor pluviale.

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