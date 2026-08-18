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Autoturism de 200.000 de euro, căutat în Elveția, oprit pe A1. Cum s-a apărat șoferul

Autoturism furat din Elveția

Autoturism furat din Elveția

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 11:31

Un autoturism evaluat la aproximativ 200.000 de euro și căutat de autoritățile elvețiene a fost descoperit pe autostrada A1. Mașina era înmatriculată în Elveția și circula pe direcția Timișoara-Arad. La volan se afla un cetățean elvețian în vârstă de 35 de ani. Verificările au arătat că pentru vehicul fusese emisă o alertă internațională, acesta fiind căutat în vederea confiscării.

Cum a fost oprită mașina

Autoturismul a fost observat la ieșirea din municipiul Timișoara. Polițiștii de frontieră au intervenit împreună cu agenții de la Biroul de Poliție Autostrăzi. Șoferului i-a fost făcut semnal regulamentar de oprire, iar acesta s-a conformat imediat. În urma verificării documentelor și a bazelor de date, polițiștii au descoperit alerta introdusă de autoritățile din Elveția.

Șoferul spune că nu știa că mașina era căutată

Bărbatul le-a spus polițiștilor că ar fi cumpărat autoturismul în Elveția. Potrivit explicațiilor sale, tranzacția ar fi fost făcută cu o persoană pe care nu o cunoștea. Șoferul a susținut că nu știa că mașina figura în bazele de date internaționale și că era căutată pentru confiscare. Autoritățile nu au anunțat marca și modelul vehiculului și nici motivul pentru care acesta era urmărit în Elveția.

Autoturismul a fost indisponibilizat

Mașina, evaluată la aproximativ 200.000 de euro, a fost dusă la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara. Vehiculul a fost indisponibilizat și va rămâne în custodia autorităților până la clarificarea situației sale juridice. Polițiștii continuă verificările pentru a stabili cum a ajuns autoturismul în posesia șoferului. La finalul cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

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