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Locale· 1 min citire
Autoturism de 200.000 de euro, căutat în Elveția, oprit pe A1. Cum s-a apărat șoferul
Autoturism furat din Elveția
Un autoturism evaluat la aproximativ 200.000 de euro și căutat de autoritățile elvețiene a fost descoperit pe autostrada A1. Mașina era înmatriculată în Elveția și circula pe direcția Timișoara-Arad. La volan se afla un cetățean elvețian în vârstă de 35 de ani. Verificările au arătat că pentru vehicul fusese emisă o alertă internațională, acesta fiind căutat în vederea confiscării.
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