Autoturism de 200.000 de euro, căutat în Elveția, oprit pe A1. Cum s-a apărat șoferul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 11:31

Un autoturism evaluat la aproximativ 200.000 de euro și căutat de autoritățile elvețiene a fost descoperit pe autostrada A1. Mașina era înmatriculată în Elveția și circula pe direcția Timișoara-Arad. La volan se afla un cetățean elvețian în vârstă de 35 de ani. Verificările au arătat că pentru vehicul fusese emisă o alertă internațională, acesta fiind căutat în vederea confiscării.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre masina furata elvetia