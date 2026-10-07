Apartament distrus de chiriași. Proprietara a rămas fără cuvinte când s-a întors acasă. Pagubele ajung la 8.000 de euro

Publicat 7 oct. 2026, 08:49 Sursă Realitatea PLUS

Un apartament din Cluj-Napoca a fost lăsat într-o stare greu de imaginat după trei ani în care a fost ocupat de un cuplu. Proprietara locuinței, stabilită în străinătate, nu a verificat imobilul pe durata contractului, mai ales că întreaga chirie era achitată la timp. Întoarcerea în România i-a adus însă o surpriză extrem de neplăcută.

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