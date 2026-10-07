Apartament distrus de chiriași. Proprietara a rămas fără cuvinte când s-a întors acasă. Pagubele ajung la 8.000 de euro

Un apartament din Cluj-Napoca a fost lăsat într-o stare greu de imaginat după trei ani în care a fost ocupat de un cuplu. Proprietara locuinței, stabilită în străinătate, nu a verificat imobilul pe durata contractului, mai ales că întreaga chirie era achitată la timp. Întoarcerea în România i-a adus însă o surpriză extrem de neplăcută.
Femeia a filmat starea în care a găsit apartamentul, iar imaginile arată amploarea degradărilor. Mobilierul era deteriorat, în locuință era foarte multă mizerie, iar obiectele personale ale foștilor chiriași erau încă împrăștiate prin camere.
Cum arăta apartamentul după trei ani de chirie
Potrivit proprietarei, locuința fusese închiriată unui cuplu care, la prima vedere, părea să fie format din chiriași serioși. Femeia era studentă la Drept, iar partenerul său absolvise Medicina.
În cei trei ani de contract, proprietara nu a avut motive să creadă că există probleme. Chiria era plătită la timp, iar faptul că locuia în străinătate a făcut-o să nu poată verifica periodic starea apartamentului.
Situația s-a schimbat radical în momentul în care s-a întors și a intrat în locuință.
În interior, femeia a descoperit o cantitate mare de gunoi și mizerie, mobilier deteriorat și numeroase obiecte abandonate de chiriași. Hainele și încălțămintea acestora se aflau încă în apartament, deși aceștia plecaseră.
Mirosul din locuință a făcut-o să creadă că există o persoană decedată
Una dintre cele mai șocante probleme a fost mirosul extrem de puternic din apartament. Proprietara a povestit că, atunci când a intrat în locuință, a avut impresia că ar putea exista o persoană decedată în interior.
Verificările au arătat însă că nu era vorba despre o asemenea situație. Mirosul și starea deplorabilă a locuinței erau consecințele modului în care fusese întreținut apartamentul în perioada în care acesta fusese ocupat.
Imaginile filmate după plecarea chiriașilor au scos la iveală și mai multe probleme, de la mobilier deteriorat până la murdăria acumulată în diferite zone ale locuinței.
Renovarea apartamentului costă mii de euro
Proprietara susține că pentru a readuce apartamentul la o stare corespunzătoare este nevoie de lucrări ample de curățenie, reparații și renovare.
Costurile estimate pentru refacerea locuinței se ridică, potrivit acesteia, la aproximativ 8.000 de euro, o sumă considerabilă raportată la situația în care se afla apartamentul.