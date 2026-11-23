Tragedie în comunitatea academică din Constanța! Alexandra-Gabriela Dogaru, studentă în anul al III-lea la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Ovidius”, s-a stins din viață la doar 21 de ani. Tânăra era înscrisă la specializarea Marketing și fusese internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.
Vestea dispariției sale a fost anunțată duminică seară, 22 noiembrie, de reprezentanții facultății, care au transmis un mesaj de condoleanțe familiei și tuturor celor care au cunoscut-o. Moartea studentei este cu atât mai dureroasă cu cât, în urmă cu mai puțin de două săptămâni, apropiații săi făcuseră un apel public pentru donarea de sânge.
Alexandra-Gabriela Dogaru a murit la 21 de ani. Anunțul făcut de Universitatea „Ovidius”
Comunitatea Facultății de Științe Economice din Constanța este în doliu după pierderea Alexandrei-Gabriela Dogaru. Tânăra avea doar 21 de ani și urma cursurile anului al III-lea la specializarea Marketing.
Anunțul decesului a fost făcut public de reprezentanții instituției de învățământ superior, care și-au exprimat regretul pentru dispariția prematură a studentei.
Mesajul transmis de facultate a stârnit emoție în rândul celor care au aflat despre tragedie.
„Cu profundă tristețe, comunitatea Facultății de Științe Economice din cadrul Universității «Ovidius» din Constanța a primit vestea trecerii premature în neființă a studentei noastre, Dogaru Alexandra-Gabriela, din anul III, specializarea Marketing.
În aceste momente de profundă durere, transmitem sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor apropiați.
Să ai drumul lin către ceruri, Alexandra!”, au transmis reprezentanții facultății.
Apel disperat pentru donare de sânge. Locuitorii din comuna Horia s-au mobilizat pentru Alexandra
Înainte de anunțul tragic, familia tinerei și autoritățile locale din comuna Horia, județul Constanța, lansaseră un apel către persoanele care puteau să doneze sânge pentru a o ajuta.
Pe 11 noiembrie, apropiații Alexandrei au solicitat sprijinul donatorilor cu grupa B (III), Rh negativ, în speranța că vor putea contribui la îmbunătățirea stării sale de sănătate.
Primăria comunei Horia s-a implicat în această acțiune și a organizat evidența persoanelor care au răspuns apelului. De asemenea, autoritățile locale au asigurat transportul donatorilor către Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Constanța.
Numeroși oameni au fost îndemnați să se mobilizeze pentru a-i oferi tinerei o șansă. Din păcate, Alexandra s-a stins din viață, în ciuda eforturilor depuse de cei care au încercat să o ajute.
O nouă tragedie la Universitatea „Ovidius”. O altă studentă a murit la doar 19 ani
Moartea Alexandrei-Gabriela Dogaru vine la scurt timp după o altă pierdere dureroasă pentru comunitatea Universității „Ovidius” din Constanța.
Melisa, studentă la Facultatea de Medicină, care își dorea să salveze vieți și să urmeze o carieră în domeniul medical, a murit la numai 19 ani.
Cele două tragedii au adus multă tristețe în mediul universitar constănțean, unde studenți, profesori și apropiați deplâng dispariția prematură a unor tinere aflate la început de drum.