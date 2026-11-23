Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 nov. 2026, 18:04

Tragedie în comunitatea academică din Constanța! Alexandra-Gabriela Dogaru, studentă în anul al III-lea la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Ovidius”, s-a stins din viață la doar 21 de ani. Tânăra era înscrisă la specializarea Marketing și fusese internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

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