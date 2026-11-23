Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 23 nov. 2026, 13:31

Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost rănit la cap după ce un proiectil a ricoșat în timpul unei ședințe de tragere desfășurate într-un poligon privat din localitatea Orșova-Pădure, județul Mureș. Incidentul s-a produs în timpul unui antrenament, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a petrecut accidentul.

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