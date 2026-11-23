Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost rănit la cap după ce un proiectil a ricoșat în timpul unei ședințe de tragere desfășurate într-un poligon privat din localitatea Orșova-Pădure, județul Mureș. Incidentul s-a produs în timpul unui antrenament, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a petrecut accidentul.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, polițiștii au fost sesizați în data de 20 noiembrie cu privire la producerea incidentului. Din primele verificări a reieșit că bărbatul, din Târgu Mureș, a fost lovit în zona capului de un proiectil care ar fi ricoșat în timpul executării tragerilor.
Bărbatul a fost preluat de ambulanță
În urma impactului, victima a suferit leziuni și a avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Mureș, care a preluat bărbatul și l-a transportat pentru acordarea asistenței medicale de specialitate.
Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat public detalii suplimentare despre gravitatea leziunilor sau despre evoluția stării de sănătate a victimei.
Polițiștii cercetează împrejurările accidentului
Cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Mureș. Ancheta vizează infracțiunea de vătămare corporală din culpă și se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin.
Anchetatorii urmează să stabilească modul în care s-a produs ricoșeul, condițiile în care se desfășura ședința de tragere și dacă au fost respectate toate măsurile de siguranță.
Poligonul în care s-a produs incidentul este unul privat, destinat activităților de tir sportiv, agrement, vânătoare și paintball.
Deocamdată, autoritățile nu au prezentat concluziile verificărilor și nu au comunicat dacă activitatea poligonului a fost suspendată. Ancheta continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care bărbatul a fost rănit.