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Locale· 1 min citire
Incendiu la un magazin de mase plastice dintr-un complex comercial din Iași. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
FOTO: Arhivă
Un incendiu a izbucnit duminică într-un magazin de produse din mase plastice din cadrul Complexului Comercial Phoenix din Iași. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și au reușit să localizeze focul, înainte ca acesta să se extindă la celelalte spații comerciale.
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