Apar noi informații în cazul tânărului implicat într-un presupus plan de asasinat, descoperit în urma unor cercetări care au vizat un conflict izbucnit la POLITEHNICA București. Conducerea universității a transmis duminică, 22 noiembrie, un comunicat oficial în care precizează că persoana vizată fusese exmatriculată încă din anul 2024. Reprezentanții instituției subliniază că evenimentele cercetate de autorități s-au produs după ce tânărul își pierduse calitatea de student și explică ce măsuri au fost luate pentru protejarea comunității academice.
POLITEHNICA București anunță că tânărul fusese exmatriculat încă din 2024
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București a reacționat oficial după informațiile apărute în spațiul public despre tânărul suspectat că ar fi pus la cale un plan de asasinat. Instituția a transmis că acesta nu mai avea calitatea de student la momentul evenimentelor care fac în prezent obiectul cercetărilor judiciare.
Potrivit comunicatului, decizia de exmatriculare a fost luată în anul 2024, în baza regulamentelor interne și a procedurilor aplicabile la acel moment. Reprezentanții universității insistă asupra faptului că măsura fusese adoptată înaintea evenimentelor cercetate de autorități.
Precizările vin după ce cazul a provocat îngrijorare, în contextul informațiilor privind un conflict mai vechi în care ar fi fost implicate mai multe persoane din mediul universitar.
Ce spune universitatea despre măsurile luate pentru protejarea studenților și profesorilor
Conducerea POLITEHNICII București susține că situația a fost tratată cu responsabilitate și că au fost adoptate măsurile administrative și instituționale necesare pentru desfășurarea activităților universitare în condiții de siguranță. Reprezentanții instituției afirmă că demersurile întreprinse au urmărit prevenirea escaladării conflictelor, protejarea persoanelor implicate și menținerea unui climat academic sigur.
Universitatea precizează că a acționat în limitele atribuțiilor sale și că a colaborat cu autoritățile competente atunci când situația a impus acest lucru.
Planul de asasinat descoperit de anchetatori. De unde a pornit cazul
Cazul a ajuns în atenția publică după ce un profesor de la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică a solicitat un ordin de protecție în urma unui conflict cu tânărul. Potrivit informațiilor apărute în anchetă, disputa ar fi pornit de la o situație sentimentală, după ce o studentă ar fi refuzat avansurile tânărului. Un cadru didactic ar fi intervenit pentru a aplana conflictul, însă tensiunile au continuat.
În urma verificărilor, anchetatorii ar fi descoperit în locuința tânărului un caiet cu însemnări despre achiziționarea unor arme, dispozitive de urmărire și un posibil plan de asasinare a unei persoane. În septembrie 2026, tânărul ar fi solicitat reînmatricularea la aceeași facultate, iar această situație a readus în atenție conflictul și temerile privind siguranța persoanelor implicate.
Universitatea explică de ce nu se poate pronunța asupra faptelor cercetate
În comunicatul transmis duminică, POLITEHNICA București precizează că investigarea faptelor produse în afara spațiului universitar revine autorităților competente. Instituția arată că nu are atribuții în privința cercetărilor penale și nici competența de a evalua deciziile pronunțate de instanțele de judecată. Universitatea ia act de măsurile dispuse de autoritățile judiciare și respectă delimitarea responsabilităților instituționale. Totodată, conducerea universității reafirmă că siguranța studenților și a cadrelor didactice rămâne o prioritate.
Reprezentanții POLITEHNICII susțin că vor continua să ia măsurile care intră în atribuțiile instituției pentru protejarea membrilor comunității academice și pentru menținerea unui mediu universitar bazat pe respect și responsabilitate.