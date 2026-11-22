Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 nov. 2026, 15:02

Apar noi informații în cazul tânărului implicat într-un presupus plan de asasinat, descoperit în urma unor cercetări care au vizat un conflict izbucnit la POLITEHNICA București. Conducerea universității a transmis duminică, 22 noiembrie, un comunicat oficial în care precizează că persoana vizată fusese exmatriculată încă din anul 2024. Reprezentanții instituției subliniază că evenimentele cercetate de autorități s-au produs după ce tânărul își pierduse calitatea de student și explică ce măsuri au fost luate pentru protejarea comunității academice.

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