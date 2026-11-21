Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 21 nov. 2026, 19:49

Scandal după meciul Poli Timișoara - Cetatea Suceava. Un grup de suporteri ai formațiunii timișorene s-a luat la bătaie cu mai mulți localnici din Târgu-Neamț, fiind necesară intervenția polițiștilor și jandarmilor pentru aplanarea conflictului. Mai multe persoane au fost duse la sediul Poliției pentru verificări.

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