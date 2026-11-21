Scandal după meciul Poli Timișoara - Cetatea Suceava. Un grup de suporteri ai formațiunii timișorene s-a luat la bătaie cu mai mulți localnici din Târgu-Neamț, fiind necesară intervenția polițiștilor și jandarmilor pentru aplanarea conflictului. Mai multe persoane au fost duse la sediul Poliției pentru verificări.
Polițiștii și jandarmii au intervenit pentru aplanarea conflictului
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, conflictul a izbucnit sâmbătă seara, între mai multe persoane din Târgu-Neamț și un grup de suporteri ai echipei Poli Timișoara.
La fața locului au intervenit polițiști din cadrul IPJ Neamț, sprijiniți de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț. În urma acțiunii forțelor de ordine, situația a fost stabilizată, iar mai multe persoane implicate au fost conduse la sediul Poliției pentru verificări.
Reprezentanții IPJ Neamț au precizat că cercetările sunt în desfășurare pentru clarificarea împrejurărilor în care s-a produs incidentul și stabilirea eventualelor răspunderi.
„Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Neamț.
Poli Timișoara a câștigat partida cu Cetatea Suceava
Incidentul a avut loc în ziua în care Poli Timișoara a disputat, în deplasare, partida cu Cetatea Suceava, în etapa a XIV-a a Ligii a II-a. Formația timișoreană s-a impus cu scorul de 1-0.