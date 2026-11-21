Publicat 21 nov. 2026, 13:26 Actualizat 21 nov. 2026, 13:28 Sursă Realitatea PLUS

Apar noi informații în cazul Teodorei, adolescenta de 17 ani care a murit după ce a fost lovită de o mașină de gunoi, în timp ce mergea spre liceu, în București. Potrivit unor informații apărute în anchetă, tânăra ar fi avut gluga trasă pe cap, căști în urechi și telefonul în mână în momentul accidentului. Șoferul autospecialei susține că nu a văzut-o și că nu și-a dat seama că a lovit o persoană. Avocatul Adrian Cuculis a explicat, în direct la Realitatea PLUS, ce consecințe penale ar putea avea accidentul și în ce condiții acuzația de părăsire a locului faptei ar putea fi înlăturată.

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