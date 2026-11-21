Apar noi informații în cazul Teodorei, adolescenta de 17 ani care a murit după ce a fost lovită de o mașină de gunoi, în timp ce mergea spre liceu, în București. Potrivit unor informații apărute în anchetă, tânăra ar fi avut gluga trasă pe cap, căști în urechi și telefonul în mână în momentul accidentului. Șoferul autospecialei susține că nu a văzut-o și că nu și-a dat seama că a lovit o persoană. Avocatul Adrian Cuculis a explicat, în direct la Realitatea PLUS, ce consecințe penale ar putea avea accidentul și în ce condiții acuzația de părăsire a locului faptei ar putea fi înlăturată.
Tragedia s-a produs joi dimineață, 19 noiembrie, pe o alee din apropierea Șoselei Mihai Bravu, în Sectorul 3 al Capitalei. Teodora, elevă în clasa a XI-a la Liceul „Iulia Hașdeu”, se îndrepta spre școală când a fost lovită de autospeciala de salubritate, condusă de un bărbat de 26 de ani. Acesta și-a continuat traseul după impact, fiind identificat ulterior de polițiști. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar în prezent este cercetat în libertate.
Adrian Cuculis explică ce se poate întâmpla cu șoferul mașinii de gunoi
Avocatul Adrian Cuculis a explicat că dosarul penal trebuie să stabilească atât împrejurările în care s-a produs accidentul, cât și dacă șoferul a încălcat regulile de circulație. În același timp, anchetatorii trebuie să verifice dacă adolescenta s-a asigurat înainte de traversare și în ce măsură comportamentul acesteia ar fi putut contribui la producerea tragediei.
Cuculis a atras atenția că una dintre cele mai importante întrebări este dacă bărbatul aflat la volan a conștientizat impactul. În funcție de rezultatul cercetărilor, încadrarea juridică ar putea fi modificată.
Șoferul susține că nu a văzut-o pe adolescentă. De ce este important acest detaliu
Bărbatul le-a declarat anchetatorilor că nu a observat adolescenta și că nu a realizat că autospeciala ar fi lovit o persoană. Una dintre ipotezele analizate este ca tânăra să se fi aflat într-un unghi mort al vehiculului, însă această împrejurare trebuie stabilită prin cercetări.
Avocatul Adrian Cuculis a explicat că simplul fapt că șoferul și-a continuat drumul după accident nu este suficient pentru a demonstra că a încercat să fugă. Pentru reținerea acestei infracțiuni, este important să se stabilească dacă bărbatul știa că fusese implicat într-un accident cu victime.
În aceste condiții, imaginile surprinse de camerele de supraveghere, înregistrările sistemelor montate pe autospecială și concluziile expertizelor vor avea un rol important în stabilirea responsabilității conducătorului auto.
Ce pedeapsă riscă șoferul. Ancheta continuă pentru două infracțiuni
Dosarul penal a fost deschis pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Potrivit Codului penal, uciderea din culpă se pedepsește cu închisoarea de la un an la cinci ani. Dacă fapta a fost comisă prin nerespectarea unor dispoziții legale sau măsuri de prevedere specifice unei activități, pedeapsa prevăzută este de la doi la șapte ani. Separat, părăsirea locului accidentului, în condițiile prevăzute de lege, se pedepsește cu închisoarea de la doi la șapte ani. Aplicarea acestor prevederi depinde însă de faptele care vor fi stabilite în anchetă și de încadrarea juridică finală.
În urma accidentului în care Teodora și-a pierdut viața, polițiștii au reținut permisul conducătorului auto și certificatul de înmatriculare al autospecialei, după constatarea unei deficiențe majore la sistemul de direcție. Anchetatorii urmează să stabilească exact cum s-a produs impactul, dacă acesta putea fi evitat și dacă șoferul și-a dat seama că a accidentat-o pe adolescentă înainte de a-și continua traseul.