Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 09:17

Scene de o violență extremă au fost surprinse în județul Iași, unde un livrator în vârstă de 29 de ani a fost atacat cu pumnii și picioarele de un bărbat de 43 de ani. Agresorul i-a distrus telefonul mobil și i-a avariat scuterul cu care își câștiga existența. Tânărul, originar din Sri Lanka și venit în România în urmă cu doar două luni, nu a ripostat și a încercat să se apere. Atacul s-a oprit abia după ce un șofer aflat în trafic a intervenit și și-a poziționat mașina între victimă și agresor. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

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