Scene de o violență extremă au fost surprinse în județul Iași, unde un livrator în vârstă de 29 de ani a fost atacat cu pumnii și picioarele de un bărbat de 43 de ani. Agresorul i-a distrus telefonul mobil și i-a avariat scuterul cu care își câștiga existența. Tânărul, originar din Sri Lanka și venit în România în urmă cu doar două luni, nu a ripostat și a încercat să se apere. Atacul s-a oprit abia după ce un șofer aflat în trafic a intervenit și și-a poziționat mașina între victimă și agresor. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!
Incidentul s-a petrecut joi seară, 19 noiembrie, în comuna Rediu, situată în apropierea municipiului Iași. Momentele violente au fost filmate de martori, iar imaginile arată cum bărbatul de 43 de ani îl lovește în repetate rânduri pe livrator, în timp ce acesta se află pe scuter și încearcă să evite loviturile.
Livratorul a fost lovit în repetate rânduri. Un șofer și-a folosit mașina pentru a opri agresiunea
În imaginile surprinse de martori se vede cum agresorul îl atacă pe tânărul livrator, fără ca acesta să riposteze. La un moment dat, bărbatul îi smulge telefonul mobil și îl trântește de asfalt, apoi lovește scuterul și îi distruge una dintre oglinzi. Deși părea că agresiunea se încheiase, individul s-a întors și a continuat să îl lovească pe tânăr. Victima a rămas pe scuter, încercând să se ferească și să nu provoace o escaladare a conflictului.
Un șofer care trecea prin zonă a observat ce se întâmplă și a decis să intervină. Acesta și-a oprit autoturismul între agresor și livrator, împiedicând continuarea loviturilor. Abia atunci tânărul a reușit să coboare de pe scuter și să se îndepărteze. După atac, livratorul a fost filmat ținându-se de cap, vizibil speriat și amețit. Bărbatul care îl agresase încerca, între timp, să își justifice comportamentul în fața șoferului care intervenise.
Agresorul ar fi vandalizat și o mașină. Polițiștii au deschis dosar penal
Incidentul a ajuns în atenția polițiștilor după ce bărbatul de 43 de ani ar fi provocat distrugeri și unui autoturism parcat în cartier. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi tăiat anvelopele mașinii și i-ar fi rupt ștergătoarele, iar proprietarul a sunat la 112. La fața locului, oamenii legii au primit și imaginile care surprind agresiunea asupra livratorului. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că cele două incidente ar fi fost provocate de același bărbat.
Potrivit informațiilor apărute în urma incidentului, bărbatul de 43 de ani s-ar fi aflat sub influența alcoolului în momentul agresiunii.
Livratorul venise în România de numai două luni. Vecinii spun că se tem de agresor
Tânărul atacat este originar din Sri Lanka și lucrează ca livrator în România de aproximativ două luni. Reprezentanții firmei care l-a recrutat au declarat că acesta este foarte speriat după cele întâmplate. Potrivit informațiilor comunicate de polițiști, victima nu depusese încă plângere în legătură cu agresiunea. Localnicii susțin că bărbatul de 43 de ani ar fi provocat și alte scandaluri în cartier și că nu ar fi prima dată când polițiștii sunt chemați să intervină din cauza comportamentului său.
Un vecin a povestit că individul ar fi vandalizat o ghenă de gunoi în luna august și că oamenii din zonă se tem de ieșirile sale violente. Localnicii susțin, de asemenea, că bărbatul s-ar urca uneori la volan după ce ar fi consumat alcool.