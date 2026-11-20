Noi detalii ies la iveală în cazul lui Emil Gânj, criminalul din Mureș condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea fostei sale iubite. Doi frați din județul Cluj sunt judecați pentru favorizarea făptuitorului, fiind acuzați că i-ar fi oferit bărbatului locuințe în zone izolate, pentru a-l ajuta să scape de poliție. Anchetatorii au descoperit și 239 de apeluri telefonice între Gânj și unul dintre cei doi frați. Judecătoria Turda urmează să pronunțe o primă hotărâre pe 14 ianuarie 2027, conform Realitatea PLUS.
Dorel și Florin Chiorean au fost trimiși în judecată în februarie 2026, după ce procurorii au strâns probe privind presupusul ajutor oferit lui Emil Gânj în perioada aprilie 2024 - februarie 2025. Cei doi nu și-au recunoscut faptele, iar procesul a ajuns în etapa pronunțării. Între timp, Emil Gânj este în continuare căutat de poliție, după ce în iulie 2025 și-a ucis fosta parteneră și i-a incendiat trupul.
Doi frați din Cluj, acuzați că i-au oferit lui Emil Gânj locuri în care să se ascundă
Potrivit anchetatorilor, Tudor-Dorel Chiorean, în vârstă de 47 de ani, l-ar fi ajutat pe Emil Gânj timp de mai multe luni, deși știa că acesta era căutat de autorități. Bărbatul, care deține o fermă de animale, i-ar fi pus la dispoziție o locuință cunoscută sub numele de „La Pripor”, aflată într-o zonă izolată, în apropierea satului Oaș din județul Cluj.
Procurorii susțin că Gânj ar fi folosit imobilul drept ascunzătoare, inclusiv în timpul iernii. Anchetatorii au analizat și fotografii descoperite într-unul dintre telefoanele fugarului, în care apărea o cameră aparent renovată. Încăperea prezenta asemănări cu una din locuința lui Dorel Chiorean. Și fratele acestuia, Cornel-Florin Chiorean, este acuzat că l-ar fi ajutat pe Gânj să se sustragă urmăririi. În perioada decembrie 2024 - ianuarie 2025, cei doi ar fi comunicat prin intermediul Facebook, iar Florin i-ar fi oferit o casă situată la marginea satului Poiana Frății, unde bărbatul s-ar fi ascuns de polițiști.
239 de apeluri telefonice între Emil Gânj și unul dintre frați
Unul dintre cele mai importante indicii descoperite de anchetatori îl reprezintă numărul mare de convorbiri telefonice dintre Emil Gânj și Dorel Chiorean. În urma verificării cartelelor SIM folosite de fugar, procurorii au identificat 239 de apeluri între cei doi, unele dintre acestea având durate de până la o oră.
Numărul lui Dorel Chiorean ar fi fost salvat în telefonul lui Gânj sub numele „Nebunel D”. Ultima convorbire identificată de anchetatori ar fi avut loc pe 23 februarie 2025 și ar fi durat peste 39 de minute, cu doar câteva zile înainte ca Gânj să o răpească pe Anda Gyurca, femeia pe care avea să o ucidă ulterior. În timpul cercetărilor, Dorel Chiorean ar fi susținut că nu îl mai văzuse pe Emil Gânj de aproximativ 20 de ani. Anchetatorii au pus însă această declarație în legătură cu datele telefonice și celelalte probe strânse în dosar.
În fața instanței, bărbatul a contestat modul în care au fost prezentate unele conversații în rechizitoriu și a solicitat audierea unor martori, inclusiv a unui vecin din apropierea imobilului „La Pripor”.
Judecătoria Turda, decizie amânată până pe 14 ianuarie 2027
La termenul din 18 noiembrie, Judecătoria Turda a încheiat dezbaterile în dosarul în care cei doi frați sunt acuzați de favorizarea făptuitorului. Instanța a stabilit că prima hotărâre va fi pronunțată pe 14 ianuarie 2027. Dorel și Florin Chiorean au negat acuzațiile aduse de procurori. Hotărârea care va fi pronunțată de Judecătoria Turda nu va fi definitivă și va putea fi contestată potrivit legii. Până la o decizie definitivă, cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Emil Gânj a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață pentru uciderea Andei Gyurca, în vârstă de 23 de ani. Crima a avut loc pe 8 iulie 2025, în localitatea Miheșu de Câmpie, județul Mureș. După ce a lovit-o mortal cu un topor, bărbatul a incendiat trupul victimei și locuința, apoi a fugit. De atunci, autoritățile încearcă să îl găsească.