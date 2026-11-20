Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 nov. 2026, 10:50

Noi detalii ies la iveală în cazul lui Emil Gânj, criminalul din Mureș condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea fostei sale iubite. Doi frați din județul Cluj sunt judecați pentru favorizarea făptuitorului, fiind acuzați că i-ar fi oferit bărbatului locuințe în zone izolate, pentru a-l ajuta să scape de poliție. Anchetatorii au descoperit și 239 de apeluri telefonice între Gânj și unul dintre cei doi frați. Judecătoria Turda urmează să pronunțe o primă hotărâre pe 14 ianuarie 2027, conform Realitatea PLUS.

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