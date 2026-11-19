Un bărbat din raionul Căușeni, Republica Moldova, a ajuns în fața instanței după ce a apelat numărul de urgență 112 dintr-un motiv neobișnuit: era nemulțumit de mâncarea pregătită de soția sa. Acesta își dorea zeamă, însă femeia gătea soleancă. Pentru apelul nejustificat la Poliție, bărbatul a fost sancționat cu 1.500 de lei moldovenești.
Ce l-a nemulțumit pe bărbatul care a cerut intervenția Poliției
Incidentul s-a petrecut pe 15 septembrie, în jurul orei 11:30, când bărbatul a sunat la Serviciul 112 și a solicitat trimiterea unui echipaj de poliție la domiciliu.
Potrivit informațiilor publicate de Newsmaker.md, în declarația oferită în fața autorităților, soția acestuia a povestit că bărbatul se întorsese acasă în jurul orei 08:00. În timp ce ea pregătea masa, între cei doi a apărut o neînțelegere legată de felul de mâncare.
Mai exact, femeia gătea soleancă, o ciorbă consistentă preparată, de regulă, cu afumătură, murături și smântână. Soțul ar fi preferat însă zeamă și s-ar fi enervat din cauza alegerii făcute de aceasta.
Audiată în calitate de martor, femeia a declarat că nu înțelegea motivul pentru care soțul său solicitase intervenția polițiștilor. Ea a precizat, totodată, că nu fusese agresată fizic și că între ei nu avusese loc un astfel de incident.
Polițiștii au constatat că apelul la 112 nu era justificat
În urma verificărilor efectuate, autoritățile au stabilit că solicitarea de intervenție nu avea la bază o situație reală de urgență. În consecință, pe numele bărbatului a fost întocmit un proces-verbal pentru chemarea intenționat falsă a Poliției.
Cazul a ajuns ulterior în instanță, unde bărbatul și-a recunoscut fapta. Acesta a spus că regretă cele întâmplate și a admis că nu avea un motiv întemeiat pentru a apela numărul de urgență.
Ce amendă a primit pentru apelul nejustificat la 112
Instanța a stabilit că bărbatul a solicitat în mod intenționat și fără justificare intervenția polițiștilor, faptă încadrată potrivit articolului 342 din Codul contravențional al Republicii Moldova.
Judecătorii l-au găsit vinovat și au dispus aplicarea unei amenzi de 1.500 de lei moldovenești, reprezentând sancțiunea minimă prevăzută pentru această contravenție.
Totuși, bărbatul are posibilitatea să achite doar jumătate din sumă, respectiv 750 de lei, dacă efectuează plata în termen de trei zile lucrătoare de la comunicarea deciziei, în condițiile stabilite de lege.
Hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi contestată cu recurs la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile.
Un conflict casnic pornit de la alegerea meniului s-a încheiat, astfel, cu o sancțiune financiară, după ce nemulțumirea față de ciorba pregătită în bucătărie a fost transformată într-un apel nejustificat la numărul de urgență.