Publicat 19 nov. 2026, 22:16 Actualizat 19 nov. 2026, 22:17

Un bărbat din raionul Căușeni, Republica Moldova, a ajuns în fața instanței după ce a apelat numărul de urgență 112 dintr-un motiv neobișnuit: era nemulțumit de mâncarea pregătită de soția sa. Acesta își dorea zeamă, însă femeia gătea soleancă. Pentru apelul nejustificat la Poliție, bărbatul a fost sancționat cu 1.500 de lei moldovenești.

Distribuie articolul