Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 19 nov. 2026, 08:22

Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs în noaptea de 17 spre 18 noiembrie a lăsat urme vizibile în mai multe cămine ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași. Imagini filmate în căminul C8 din complexul studențesc „Titu Maiorescu” arată o despărțitură de-a lungul peretelui, în zona unui rost de dilatare, iar o persoană poate introduce mâna în spațiul creat între cele două părți ale finisajului.

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