Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs în noaptea de 17 spre 18 noiembrie a lăsat urme vizibile în mai multe cămine ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași. Imagini filmate în căminul C8 din complexul studențesc „Titu Maiorescu” arată o despărțitură de-a lungul peretelui, în zona unui rost de dilatare, iar o persoană poate introduce mâna în spațiul creat între cele două părți ale finisajului.
Reprezentanții universității au transmis că, în urma seismului, au fost observate desprinderi ale straturilor de var și glet în căminele C6, C7 și C8. Potrivit UAIC, degradările sunt superficiale și nu pun în pericol siguranța studenților cazați în aceste imobile.
Ce s-a întâmplat în căminul C8 după cutremur
Filmarea din căminul C8, distribuită de 60m.RO, surprinde o linie de desprindere care pornește de pe perete, continuă pe tavan și poate fi observată și la nivelul pardoselii. Imaginile au atras atenția studenților și au generat întrebări despre starea clădirii după cutremur.
Universitatea explică faptul că desprinderile au apărut în zona rosturilor de dilatare dintre tronsoanele clădirilor. Aceste spații sunt prevăzute în construcții pentru a permite mișcarea independentă a diferitelor segmente ale unei clădiri, inclusiv în cazul variațiilor de temperatură sau al mișcărilor seismice.
UAIC susține că deteriorările constatate după seism afectează straturile de finisaj, nu reprezintă, potrivit evaluării comunicate de instituție, un pericol pentru studenți.
Problemele nu au fost semnalate doar la C8. Universitatea a anunțat desprinderi de var și glet și în căminele C6 și C7, toate situate în complexul studențesc „Titu Maiorescu”.
Universitatea spune că studenții nu sunt în pericol
Într-un comunicat transmis după cutremurul din 18 noiembrie, conducerea UAIC a precizat că studenții cazați în cele trei imobile sunt în siguranță. Instituția a legat situația apărută de necesitatea unor investiții mai ample în consolidarea și modernizarea infrastructurii universitare.
La Iași, echipajele de intervenție au efectuat verificări după cutremur. Inspectoratul pentru Situații de Urgență nu a raportat clădiri afectate care să necesite intervenții de urgență în municipiu și în localitățile verificate.
Consolidarea căminelor C6, C7 și C8 costă aproximativ 50 de milioane de euro
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a pregătit trei proiecte distincte pentru consolidarea și modernizarea căminelor C6, C7 și C8. Valoarea totală estimată a investiției este de aproximativ 50 de milioane de euro.
Potrivit instituției, proiectele au fost declarate eligibile, au documentația completă și au fost incluse în lista obiectivelor de investiții din cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.
Cu toate acestea, contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nu a fost încă semnat. Universitatea explică întârzierea prin restricțiile bugetare din ultimul an și solicită deblocarea fondurilor pentru ca investițiile să poată intra în etapa de implementare.
Lucrările prevăzute sunt ample. Pe lângă consolidarea structurilor de rezistență, proiectele includ supraetajarea fiecărui cămin cu un nivel suplimentar și recompartimentarea spațiilor interioare. De asemenea, camerele ar urma să aibă grupuri sanitare proprii, în locul băilor comune de pe holuri, iar clădirile ar urma să fie dotate cu lifturi exterioare.
Rectorul UAIC, Liviu-George Maha, a descris modernizarea celor trei cămine drept o investiție esențială pentru siguranța și confortul studenților.
Cutremurul a readus astfel în atenție starea infrastructurii de cazare din campusul „Titu Maiorescu”. Deși universitatea afirmă că desprinderile observate sunt superficiale și nu pun în pericol studenții, proiectele de consolidare a celor trei clădiri așteaptă în continuare semnarea contractelor de finanțare.
Trei cutremure înregistrate în mai puțin de 24 de ore
Activitatea seismică din regiune a continuat și după cutremurul de magnitudine 5,7 produs în Vrancea, în noaptea de 18 noiembrie. Potrivit datelor Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), în ultimele 24 de ore au fost înregistrate mai multe mișcări seismice. Printre acestea se numără seismul de 5,7, produs la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 120,8 kilometri, un cutremur de magnitudine 2,0, înregistrat în Vrancea la ora 14:25, la 17,5 kilometri adâncime, și un seism de 3,1, produs la ora 20:05, în zona Vrancea-Buzău, la 124,4 kilometri adâncime. Datele INFP arată că regiunea Vrancea a continuat să înregistreze activitate seismică după cutremurul mai puternic din cursul nopții.