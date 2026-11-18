Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 18 nov. 2026, 12:42

Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost reținut pentru 24 de ore în județul Olt, într-un dosar care vizează obținerea de imagini cu conținut sexual explicit de la patru fete minore și amenințarea acestora cu publicarea fotografiilor. Anchetatorii verifică modul în care acesta ar fi abordat victimele și împrejurările în care ar fi obținut materialele.

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