Scris de Mădălina Cristea Publicat: 18 nov. 2026, 12:19

Alertă în Timișoara, după dispariția unui băiat de 12 ani, care a plecat miercuri dimineață din grupul cu care se deplasa spre școală. Copilul se afla în grija unui centru pentru minori, iar dispariția sa a fost anunțată Poliției. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru găsirea băiatului și cer sprijinul populației.

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