Alertă în Timișoara, după dispariția unui băiat de 12 ani, care a plecat miercuri dimineață din grupul cu care se deplasa spre școală. Copilul se afla în grija unui centru pentru minori, iar dispariția sa a fost anunțată Poliției. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru găsirea băiatului și cer sprijinul populației.
Copil de 12 ani, dispărut în drum spre școală, în Timișoara. Poliția a început căutările
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, dispariția a fost semnalată miercuri, 18 noiembrie 2026. Băiatul, identificat drept Vulc Dumitru Mihai, în vârstă de 12 ani, se afla în grupul de copii care se deplasa de la centrul pentru minori de pe strada Căpitan Damșescu către Școala Generală nr. 6 din Timișoara. În jurul orei 08:10, minorul ar fi părăsit grupul și ar fi plecat într-o direcție necunoscută. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați și au început verificările pentru identificarea și găsirea acestuia.
Pentru a crește șansele de localizare a copilului, autoritățile au transmis și un mesaj RO-ALERT, prin care populația este informată despre dispariție și rugată să ofere orice detaliu care ar putea ajuta la găsirea minorului. Sistemul RO-ALERT a mai fost folosit pentru căutarea unor copii dispăruți, atunci când autoritățile au considerat necesară mobilizarea rapidă a comunității. În cazul băiatului din Timișoara, nu au fost comunicate împrejurări suplimentare care să explice plecarea sa din grup.
Semnalmentele băiatului dispărut. Ce haine purta în momentul plecării
Polițiștii au făcut publice semnalmentele copilului, pentru ca persoanele care l-ar putea observa să îl recunoască mai ușor. Vulc Dumitru Mihai are aproximativ 1,50 metri înălțime, cântărește în jur de 40 de kilograme și are părul șaten, tuns scurt. La momentul dispariției, acesta purta o geacă cu inserții albastre și negre, pantaloni gri și adidași negri. Băiatul avea asupra sa și un ghiozdan de culoare neagră.
Inspectoratul de Poliție Județean Timiș solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea minorului. Persoanele care l-au văzut sau dețin informații despre locul în care s-ar putea afla sunt rugate să anunțe imediat autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112 sau adresându-se celei mai apropiate unități de poliție. Orice informație care poate contribui la localizarea copilului trebuie transmisă oamenilor legii, pentru a facilita verificările și găsirea acestuia.