Cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani ucis și incendiat în localitatea Cenei, județul Timiș, se apropie de final. Curtea de Apel Timișoara urmează să se pronunțe pe 10 decembrie în dosarul crimei care a șocat România la începutul anului. Familia victimei a contestat hotărârea primei instanțe și solicită despăgubiri morale mai mari, dar și reanalizarea rolului avut de cei doi adolescenți de 15 ani implicați în tragedie.
Decizia definitivă în cazul Mario Berinde, așteptată pe 10 decembrie. Familia a contestat sentința
Magistrații Curții de Apel Timișoara sunt așteptați să pronunțe pe 10 decembrie hotărârea definitivă în dosarul uciderii lui Mario Berinde. Apelul a fost formulat de familia adolescentului, nemulțumită de soluția stabilită de Tribunalul Timiș în luna septembrie. Rudele victimei cer atât majorarea despăgubirilor morale, cât și analizarea contribuției celor doi minori de 15 ani la săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Unul dintre aceștia a fost găsit vinovat doar pentru profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului, fără să fie considerat responsabil penal pentru uciderea băiatului.
Avocatul familiei, Adrian Cuculis, a explicat că apelul urmărește modificarea hotărârii pronunțate în primă instanță, inclusiv în ceea ce privește răspunderea celor doi adolescenți judecați. Familia consideră că soluția inițială nu reflectă pe deplin gravitatea faptelor și solicită o nouă analiză a modului în care fiecare dintre inculpați a contribuit la producerea tragediei.
Unul dintre minori a primit 15 ani într-un centru de detenție. Ce pedeapsă a primit celălalt
Pe 18 septembrie 2026, Tribunalul Timiș a pronunțat prima sentință în dosarul uciderii lui Mario Berinde. Unul dintre adolescenții de 15 ani a primit măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru de detenție pentru o perioadă de 15 ani, fiind găsit vinovat de omor calificat și profanare de cadavre. Din această perioadă urmează să fie scăzut timpul petrecut în reținere și arest preventiv, începând cu 21 ianuarie 2026.
Cel de-al doilea adolescent de 15 ani a primit măsura educativă a asistării zilnice pentru șase luni, după ce a fost găsit vinovat de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. Acesta trebuie să se afle sub supravegherea Serviciului de Probațiune Timiș, să urmeze un program de pregătire școlară sau profesională și să participe la consiliere psihologică. Instanța i-a interzis să se apropie de celălalt inculpat, de copilul de 13 ani implicat în caz și de rudele victimei. Al treilea minor, care avea doar 13 ani la momentul tragediei, nu răspunde penal, deoarece nu împlinise vârsta legală de 14 ani.
Familia lui Mario Berinde cere despăgubiri mai mari. Ce sume au stabilit judecătorii
Pe lângă măsurile dispuse în cazul celor doi adolescenți, Tribunalul Timiș a stabilit și acordarea unor despăgubiri morale de peste un milion de euro. Potrivit hotărârii primei instanțe, adolescentul pentru care s-a dispus internarea într-un centru de detenție și părinții acestuia au fost obligați în solidar la plata sumelor stabilite pentru rudele victimei. Mama și tatăl lui Mario ar urma să primească fiecare câte 300.000 de euro, sora adolescentului 200.000 de euro, iar bunicii câte 150.000 de euro.
Instanța a acordat despăgubiri și altor membri ai familiei, respectiv câte 10.000 de euro pentru doi unchi, o mătușă și un verișor. Familia a contestat însă cuantumul daunelor morale și solicită majorarea acestora în apel. Judecătorii Curții de Apel Timișoara urmează să analizeze cererile și să stabilească dacă despăgubirile și măsurile dispuse în septembrie vor fi menținute sau modificate.
Crima din Cenei a șocat România. Mario Berinde a fost ucis în ianuarie 2026
Mario Berinde a fost ucis pe 19 ianuarie 2026, în localitatea Cenei, județul Timiș. Potrivit anchetatorilor, adolescentul a fost chemat la locuința unuia dintre băieții implicați, sub pretextul că urma să vadă un ATV. Acolo, acesta a fost atacat, iar ulterior trupul său a fost incendiat și îngropat într-o grădină. În anchetă au fost implicați doi adolescenți de 15 ani și un copil de 13 ani, cazul provocând reacții puternice la nivel național și readucând în discuție vârsta răspunderii penale a minorilor.
Cei doi adolescenți de 15 ani au fost reținuți și ulterior arestați preventiv, iar în martie 2026 au fost trimiși în judecată. În cazul copilului de 13 ani, procurorii au dispus clasarea cauzei, deoarece acesta nu putea fi tras la răspundere penală din cauza vârstei. Minorul a fost plasat într-un centru specializat. La aproape un an de la tragedie, familia lui Mario așteaptă decizia definitivă a instanței, care va stabili dacă hotărârea pronunțată în septembrie rămâne neschimbată sau dacă soluția va fi modificată în urma apelului.