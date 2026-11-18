Publicat 18 nov. 2026, 10:42 Sursă Realitatea PLUS

Cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani ucis și incendiat în localitatea Cenei, județul Timiș, se apropie de final. Curtea de Apel Timișoara urmează să se pronunțe pe 10 decembrie în dosarul crimei care a șocat România la începutul anului. Familia victimei a contestat hotărârea primei instanțe și solicită despăgubiri morale mai mari, dar și reanalizarea rolului avut de cei doi adolescenți de 15 ani implicați în tragedie.

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