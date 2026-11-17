Publicat 17 nov. 2026, 12:46 Actualizat 17 nov. 2026, 13:05

Buletinul electronic (sau cartea de identitate cu cip) va intra în viața tuturor românilor, după luna august a anului 2031, pentru că până atunci va fi încă valabil cel vechi, în formatul actual. Dar, cel nou poate fi făcut și acum, astfel încât îți spunem ce informații conține, cine îl poate cere, cât costă, cât timp este valabil și prin ce diferă de varianta clasică.

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