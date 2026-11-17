Buletinul electronic (sau cartea de identitate cu cip) va intra în viața tuturor românilor, după luna august a anului 2031, pentru că până atunci va fi încă valabil cel vechi, în formatul actual. Dar, cel nou poate fi făcut și acum, astfel încât îți spunem ce informații conține, cine îl poate cere, cât costă, cât timp este valabil și prin ce diferă de varianta clasică.
Cartea de identitate veche, model 1997, rămâne valabilă în România până la data expirării înscrisă pe document, dar nu mai târziu de 3 august 2031.
Ce este cartea electronică de identitate
Cartea electronică de identitate (CEI) este un act de identitate în format de card bancar (ID1), care încorporează un cip criptat și elemente avansate de securitate și biometrie, permițând identificarea digitală și utilizarea ca document de călătorie.
Acest document oficial a fost introdus în România pentru a crește securitatea datelor personale, a combate frauda de identitate, dar și pentru alinierea sistemului național la standardele Uniunii Europene (UE) și ale spațiului Schengen.
Ce date sunt stocate pe cip
Cipul performant (EAL 6+) stochează datele vizibile de pe card, imaginea facială și amprentele digitale (pentru persoanele de peste 12 ani, cu ștergere automată a amprentelor după cel mult 3 luni), precum și certificate digitale emise de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru autentificare și semnătură electronică. Așadar, permite utilizarea unei semnături electronice avansate (conform Legii nr. 214/2024), fiind compatibilă și cu ecosistemele digitale precum ROeID.
În varianta nouă a cărții de identitate, adresa de domiciliu nu mai este tipărită fizic pe card, ci este stocată în format electronic în cip, iar verificarea acesteia se poate face prin aplicația oficială RO CEI Reader (disponibilă pe Android și iOS) sau prin platformele MAI.
Cine o poate solicita și unde
Cartea electronică de identitate (CEI) este obligatorie de la vârsta de 14 ani, dar poate fi solicitată încă de la nașterea unei persoane, la cererea părinților sau a reprezentanților legali (prezența minorului este necesară, amprentele fiind preluate începând cu vârsta de 12 ani). Prezența solicitantului este obligatorie la depunerea cererii (nu se poate depune prin procură).
Persoanele de 14 ani (sau cu până la 30 de zile înainte de împlinirea vârstei de 14 ani) și peste această vârstă o pot solicita opțional sau la expirarea vechiului act de identitate.
Unde se poate solicita
Cererea pentru CEI se poate depune la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor (SPCLEP) din București sau din țară, indiferent de domiciliul sau reședința pe care o aveți.
Solicitarea se face pe baza unei programări online prin Platforma Hub MAI, iar ulterior documentul poate fi ridicat de la serviciul unde a fost depusă cererea sau de la un alt serviciu ales în momentul depunerii.
Cât costă și cât este valabilă
Prima carte electronică de identitate este gratuită pentru persoanele care împlinesc 14 ani (sau la prima solicitare) în limita fondurilor încluse în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
A doua eliberare, schimbarea ulterioară sau obţinerea CEI pentru minorii sub 14 ani costă 70 de lei, iar taxa poate fi plătită la ghişeele CEC Bank sau la stațiile de plată SelfPay. Chitanța sau dovada achitării contravalorii trebuie prezentată în original la momentul depunerii cererii pentru actul de identitate.
Românii au beneficiat de gratuitate la prima carte electronică de identitate, până la finalul lunii august 2026, cheltuielile fiind acoperite integral prin PNRR, Executivul confirmând că măsura se va aplica pe întreaga perioadă de derulare a proiectului.
Valabilitatea cărții electronice de identitate diferă, în funcție de vârsta titularului:
Între 0 și 2 ani: 2 ani;
Între 2 și 14 ani: 4 ani;
Între 14 și 18 ani: 5 ani;
Peste 18 ani: 10 ani;
Peste 70 de ani: valabilitate nelimitată.
Atenție, dacă amprentele nu pot fi prelevate temporar, documentul se eliberează cu o valabilitate de 1 an!
Poți călători cu ea în Uniunea Europeană
CEI servește ca document de călătorie recunoscut în Uniunea Europeană și în celelalte state acceptate (precum Islanda, Norvegia, Elveția sau Turcia).