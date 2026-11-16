Publicat 16 nov. 2026, 22:56 Actualizat 16 nov. 2026, 23:00

O bicicletă în valoare de 3.500 de euro, furată din apropierea orașului Milano, Italia, a fost recuperată de polițiștii din Piatra-Neamț cu ajutorul unui dispozitiv GPS. Bunul aparținea unui cetățean ceh în vârstă de 39 de ani și ajunsese în România la aproximativ două săptămâni după furt. Ulterior, bicicleta a fost scoasă la vânzare pe mai multe platforme online.

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