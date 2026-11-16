O bicicletă în valoare de 3.500 de euro, furată din apropierea orașului Milano, Italia, a fost recuperată de polițiștii din Piatra-Neamț cu ajutorul unui dispozitiv GPS. Bunul aparținea unui cetățean ceh în vârstă de 39 de ani și ajunsese în România la aproximativ două săptămâni după furt. Ulterior, bicicleta a fost scoasă la vânzare pe mai multe platforme online.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, bărbatul a sesizat autoritățile că, pe 25 iunie 2026, în timp ce se afla în apropiere de Milano, din autoturismul său au fost furate mai multe bunuri, printre care și bicicleta. Sesizarea a fost înregistrată la Inspectoratul General al Poliției Române pe 28 septembrie.
GPS-ul a indicat că bicicleta furată ajunsese la Piatra-Neamț
Bicicleta era echipată cu un dispozitiv de localizare GPS, iar datele transmise de acesta au indicat că bunul ajunsese în municipiul Piatra-Neamț, la aproximativ două săptămâni după furt.
Între timp, bicicleta fusese publicată spre vânzare pe mai multe aplicații. Informațiile privind localizarea și anunțurile online au ajutat polițiștii să urmărească traseul acesteia și să o identifice.
Cercetările au fost desfășurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț. În acest caz a fost deschis un dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț, pentru infracțiunea de tăinuire.
Bicicleta fusese cumpărată de un bărbat care nu știa că era furată
În urma verificărilor, polițiștii au găsit bicicleta în posesia unui bărbat care o cumpărase fără să cunoască proveniența acesteia.
Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Neamț, cumpărătorul a predat bicicleta organelor de cercetare penală la data de 4 noiembrie 2026.
Polițiștii au precizat că bărbatul o achiziționase cu bună-credință. Prin urmare, simpla deținere a bicicletei nu înseamnă că acesta ar fi fost implicat în furtul din Italia.
Proprietarul și-a recuperat bunul în valoare de 3.500 de euro
La data de 13 noiembrie, cetățeanul ceh s-a prezentat la sediul Poliției municipiului Piatra-Neamț, unde i-a fost restituită bicicleta, evaluată la 3.500 de euro.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care bunul a fost furat, transportat din Italia în România și oferit spre vânzare pe platformele online.