Revolut, plasat sub supraveghere judiciară în Italia, pentru probleme legate de combaterea spălării banilor

Publicat 16 nov. 2026, 20:34 Sursă Realitatea.Net, reuters

O instanţă din Milano a dispus plasarea sub administrare judiciară, pentru o perioadă de un an, a operaţiunilor din Italia ale Revolut Bank UAB, entitatea bancară europeană a grupului britanic. Magistrațiji italieni au invocat deficienţe grave în sistemele de prevenire a spălării banilor, potrivit Reuters.

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