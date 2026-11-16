Revolut, plasat sub supraveghere judiciară în Italia, pentru probleme legate de combaterea spălării banilor

O instanţă din Milano a dispus plasarea sub administrare judiciară, pentru o perioadă de un an, a operaţiunilor din Italia ale Revolut Bank UAB, entitatea bancară europeană a grupului britanic. Magistrațiji italieni au invocat deficienţe grave în sistemele de prevenire a spălării banilor, potrivit Reuters.
Hotărârea instanței italiene, consultată de Reuters, arată că, din cauza unor controale insuficiente, persoane condamnate sau investigate pentru infracțiuni grave, inclusiv membri ai organizațiilor mafiote, ar fi reușit să utilizeze conturi Revolut pentru transferul și ascunderea unor fonduri ilicite.
Potrivit documentelor, 24 de persoane aflate în astfel de situații au efectuat, în perioada 2021-2026, operațiuni financiare în valoare totală de aproape 42 de milioane de euro, fără ca Revolut să identifice și să raporteze tranzacțiile suspecte.
Spre comparație, alte instituții bancare au transmis autorităților 265 de raportări privind tranzacții suspecte asociate acelorași 24 de persoane, în timp ce Revolut Bank UAB nu a depus nicio astfel de raportare.
Revolut a confirmat decizia instanței și a anunțat că va coopera pe deplin cu autoritățile italiene.
Aplicația bancară nu face obiectul unei anchete penale, iar măsura de supraveghere se aplică exclusiv activităților sale din Italia.