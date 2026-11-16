Nuclearelectrica a semnat cu BEI un împrumut de 400 de milioane de euro pentru Reactorul 1 de la Cernavodă

Nuclearelectrica a semnat luni, 16 noiembrie 2026, primul contract de finanțare, în valoare de 400 de milioane de euro, cu Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru retehnologizarea Reactorului 1 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Banii fac parte dintr-un împrumut total de 800 de milioane de euro aprobat de instituția financiară europeană pentru proiectul care urmărește prelungirea duratei de exploatare a reactorului cu încă 30 de ani.
Acordul semnat luni reprezintă prima dintre cele două tranșe prevăzute în înțelegerea dintre cele două instituții. Al doilea contract, tot de 400 de milioane de euro, este estimat să fie semnat la începutul anului 2027.
Finanțarea BEI va acoperi o parte din costurile proiectului, estimat la aproximativ 3,2 miliarde de euro.
Împrumutul de 400 de milioane de euro, prima tranșă din finanțarea BEI
Consiliul de administrație al Băncii Europene de Investiții a aprobat în iulie 2026 acordarea unui împrumut de 800 de milioane de euro pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă.
Împrumutul este împărțit în două contracte succesive, fiecare în valoare de 400 de milioane de euro. Semnarea primului acord marchează trecerea la etapa de finanțare a lucrărilor majore, în timp ce a doua tranșă este programată pentru 2027.
Reactorul 1 va fi oprit pentru lucrări între 2027 și 2030
Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost pusă în funcțiune în 1996. După aproape trei decenii de operare, reactorul urmează să treacă printr-un amplu proces de retehnologizare, care îi va permite să funcționeze pentru încă un ciclu de viață de aproximativ 30 de ani.
Lucrările majore sunt programate în perioada 2027-2030. În acest interval, Unitatea 1 va fi oprită pentru intervenții care includ retubarea reactorului, înlocuirea unor componente importante, modernizarea sistemelor și îmbunătățirea instalațiilor de siguranță.
După finalizarea lucrărilor și a testelor tehnologice, reactorul ar urma să reintre în exploatare în 2030. Potrivit estimărilor Nuclearelectrica, unitatea retehnologizată va putea furniza energie electrică până în jurul anului 2060.
Potrivit datelor prezentate de Nuclearelectrica, Unitatea 1 retehnologizată ar putea asigura aproximativ 9% din producția anuală de energie curată a României în perioada 2030-2060. Compania susține că prelungirea duratei de funcționare va contribui la stabilitatea sistemului energetic și la menținerea unei surse de electricitate cu emisii reduse de carbon.
Retehnologizarea Reactorului 1 face parte din strategia pe termen lung a României de menținere și dezvoltare a capacităților nucleare. Pe lângă acest proiect, la Cernavodă sunt pregătite și investițiile pentru Unitățile 3 și 4, care ar urma să extindă capacitatea de producție a centralei.