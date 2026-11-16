Nuclearelectrica a semnat cu BEI un împrumut de 400 de milioane de euro pentru Reactorul 1 de la Cernavodă

Publicat 16 nov. 2026, 16:54 Actualizat 16 nov. 2026, 16:58

Nuclearelectrica a semnat luni, 16 noiembrie 2026, primul contract de finanțare, în valoare de 400 de milioane de euro, cu Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru retehnologizarea Reactorului 1 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Banii fac parte dintr-un împrumut total de 800 de milioane de euro aprobat de instituția financiară europeană pentru proiectul care urmărește prelungirea duratei de exploatare a reactorului cu încă 30 de ani.

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