Inflația crește din nou în România. BNR prezintă noua prognoză și avertizează asupra majorării pensiilor și salariilor

Anunț crucial așteptat luni, 16 noiembrie, de la Banca Națională a României. Guvernatorul Mugur Isărescu va prezenta noul Raport asupra inflației, după ce indicatorul a crescut pentru a doua lună consecutiv și a ajuns la 6,94%. Banca centrală estimează că inflația va continua să urce până la sfârșitul anului, pe fondul scumpirilor la carburanți și energie, conform Realitatea PLUS.
Între timp, în condițiile în care Guvernul caută bani pentru majorarea pensiilor și salariilor în 2027, economistul-șef al BNR avertizează că orice creștere a veniturilor trebuie să țină cont de posibilitățile economiei și de obligația României de a reduce deficitul bugetar.
BNR prezintă noua prognoză de inflație. Prețurile vor continua să crească până la finalul anului
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, prezintă luni noul Raport asupra inflației, aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 12 noiembrie. Documentul va oferi o imagine actualizată asupra evoluției prețurilor în următoarea perioadă, într-un moment în care România se confruntă din nou cu o accelerare a scumpirilor, după ce inflația înregistrase o scădere importantă în lunile de vară.
BNR a transmis deja că rata anuală a inflației va crește ușor în ultimele două luni ale anului 2026. Principalii factori care influențează această evoluție sunt scumpirile recente ale combustibililor și energiei, dar și evoluția cursului de schimb al leului. Ulterior, inflația ar urma să scadă treptat pe parcursul anului 2027 și să revină în intervalul țintei Băncii Naționale abia în primul trimestru din 2028.
Noile estimări sunt așteptate cu interes și pentru că prognoza prezentată de BNR în luna august indica o inflație de 6,1% la finalul anului 2026. Între timp, indicatorul a depășit deja acest nivel, iar banca centrală a avertizat că estimarea anterioară va fi revizuită în creștere.
Inflația a urcat la 6,94% în octombrie. Motorina și benzina, în topul scumpirilor
Românii resimt din nou presiunea scumpirilor, în condițiile în care rata anuală a inflației a crescut de la 6,17% în august la 6,61% în septembrie și la 6,94% în octombrie. Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, prețurile au crescut cu 0,82% într-o singură lună, iar România continuă să se confrunte cu una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din Uniunea Europeană.
Una dintre principalele cauze ale acestei evoluții este creșterea prețurilor la carburanți. Datele oficiale arată că, în octombrie, motorina era cu peste 43% mai scumpă decât în aceeași lună a anului trecut, în timp ce benzina înregistra o scumpire de aproape 33%. Aceste majorări nu îi afectează doar pe șoferi, ci pun presiune asupra întregii economii, deoarece transportul mai scump înseamnă costuri suplimentare pentru producători, distribuitori și comercianți.
Efectele se pot resimți inclusiv la raft, în prețurile alimentelor și ale altor produse de consum. La acestea se adaugă costurile cu energia și fluctuațiile cursului valutar, care pot influența prețurile produselor importate și cheltuielile firmelor din România.
Avertismentul economistului-șef al BNR privind majorarea pensiilor și salariilor în 2027
În timp ce Guvernul caută soluții pentru majorarea pensiilor și salariilor începând cu anul viitor, economistul-șef al Băncii Naționale, Valentin Lazea, atrage atenția că asemenea decizii trebuie luate cu prudență. România are nevoie de un buget credibil pentru 2027, iar creșterea veniturilor trebuie să fie susținută de resurse reale și corelată cu evoluția economiei.
Valentin Lazea a explicat anterior că majorarea cheltuielilor cu salariile din sectorul public nu ar trebui să depășească ritmul de creștere a economiei în termeni nominali. Totodată, creșterea cheltuielilor cu pensiile trebuie corelată cu evoluția veniturilor salariale, în condițiile în care sistemul public de pensii este finanțat în principal din contribuțiile plătite de angajați. Cu alte cuvinte, dacă statul promite majorări de pensii și salarii fără să dispună de banii necesari, diferența trebuie acoperită din alte venituri bugetare sau prin împrumuturi. O asemenea situație poate pune în pericol eforturile de reducere a deficitului și poate crește costurile datoriei publice.
Avertismentul vine într-un moment în care pensionarii și bugetarii așteaptă decizii privind veniturile lor pentru 2027, după doi ani în care pensiile și salariile din sectorul public au fost înghețate. Deocamdată, Guvernul nu a anunțat o decizie definitivă privind nivelul majorărilor.