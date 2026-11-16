Inflația crește din nou în România. BNR prezintă noua prognoză și avertizează asupra majorării pensiilor și salariilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 nov. 2026, 09:33

Anunț crucial așteptat luni, 16 noiembrie, de la Banca Națională a României. Guvernatorul Mugur Isărescu va prezenta noul Raport asupra inflației, după ce indicatorul a crescut pentru a doua lună consecutiv și a ajuns la 6,94%. Banca centrală estimează că inflația va continua să urce până la sfârșitul anului, pe fondul scumpirilor la carburanți și energie, conform Realitatea PLUS.

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