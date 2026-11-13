Alexandru Nazare, mesaj pentru români: „Puterea de cumpărare începe să se refacă”. Ce arată cifrele economiei

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 13 nov. 2026, 14:07

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că economia României începe să își revină, iar puterea de cumpărare a populației dă semne de refacere. Declarațiile vin după ce Institutul Național de Statistică a anunțat o creștere economică de 2,1% în trimestrul al treilea din 2026, față de trimestrul anterior. Ministrul avertizează însă că industria și consumul nu și-au revenit încă, iar economia rămâne pe minus după primele nouă luni ale anului. Nazare a vorbit și despre bugetul pentru 2027, precizând în ce condiții vor putea fi luate decizii privind majorările și indexările.

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