Alexandru Nazare, mesaj pentru români: „Puterea de cumpărare începe să se refacă”. Ce arată cifrele economiei

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că economia României începe să își revină, iar puterea de cumpărare a populației dă semne de refacere. Declarațiile vin după ce Institutul Național de Statistică a anunțat o creștere economică de 2,1% în trimestrul al treilea din 2026, față de trimestrul anterior. Ministrul avertizează însă că industria și consumul nu și-au revenit încă, iar economia rămâne pe minus după primele nouă luni ale anului. Nazare a vorbit și despre bugetul pentru 2027, precizând în ce condiții vor putea fi luate decizii privind majorările și indexările.
Alexandru Nazare susține că puterea de cumpărare a românilor începe să se refacă
Ministrul Finanțelor a prezentat, vineri, 13 noiembrie, o serie de date care, în opinia sa, arată că economia României începe să depășească perioada dificilă din ultimele luni. Alexandru Nazare a evidențiat creșterea exporturilor, reducerea inflației față de luna mai și diminuarea pierderilor salariale în termeni reali. Exporturile de bunuri au crescut în fiecare lună începând din februarie, cu un avans de 11,7% în august și de 6,3% în septembrie. Totodată, scăderea salariului real s-a redus de la 6,9% în mai la 1,5% în septembrie.
Cu toate acestea, ultimele date publicate de INS arată că salariile românilor încă nu țin pasul cu scumpirile. În septembrie, câștigul salarial real a fost cu 1,5% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut. Cu alte cuvinte, chiar dacă ritmul de scădere s-a redus, puterea de cumpărare a salariaților nu a revenit încă la nivelul din urmă cu un an.
Economia României a crescut cu 2,1% într-un trimestru, dar rămâne pe minus după primele nouă luni
Potrivit estimărilor publicate de Institutul Național de Statistică, produsul intern brut al României a crescut cu 2,1% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu trimestrul anterior, pe seria ajustată sezonier. Față de aceeași perioadă din 2025, economia a înregistrat o creștere de numai 0,1% pe seria brută. La nivelul primelor nouă luni, PIB-ul rămâne însă cu 0,3% sub nivelul din perioada similară a anului trecut.
Alexandru Nazare consideră că România a înregistrat cel mai bun ritm de creștere trimestrială de la începutul anului 2022, după trei trimestre marcate de scădere și stagnare. Ministrul atrage însă atenția că industria și consumul nu și-au revenit, iar evoluția pozitivă trebuie analizată cu precauție. Prin comparație, estimările preliminare ale Eurostat indică o creștere trimestrială de 0,5% în Uniunea Europeană și de 0,4% în zona euro.
Investiții publice de aproape 108 miliarde de lei. Deficitul bugetar a coborât la 3,81% din PIB
Ministrul Finanțelor susține că unul dintre factorii care au contribuit la revenirea economiei este creșterea investițiilor publice, ale căror efecte încep să se vadă în sectorul construcțiilor. În august, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 40,5% față de aceeași lună din 2025, după ce în majoritatea lunilor acestui an au fost înregistrate creșteri de două cifre. Lucrările de infrastructură susțin activitatea firmelor de construcții, comenzile către furnizori și ocuparea forței de muncă.
În primele nouă luni ale anului 2026, statul a finanțat investiții publice de aproape 108 miliarde de lei, cu peste 25 de miliarde de lei mai mult decât în perioada similară din 2025. În același timp, deficitul bugetar a coborât de la 5,31% din PIB la 3,81% din PIB. În trimestrul al treilea, investițiile publice au reprezentat 2,33% din PIB, față de 1,67% în același trimestru al anului trecut.
Nazare a subliniat că reducerea deficitului nu a fost realizată prin tăierea investițiilor, ci prin finanțarea mai multor proiecte și reducerea altor cheltuieli. Potrivit ministrului, investițiile totale din economie au fost, în termeni nominali, cu peste 20% mai mari în primul semestru din 2026 decât în perioada similară din 2025, iar investițiile private au crescut într-un ritm chiar mai rapid decât cele publice.
România a plătit peste 50 de miliarde de lei doar pentru dobânzi în primele nouă luni
În ciuda semnelor de revenire economică, ministrul Finanțelor avertizează că România continuă să se confrunte cu o problemă majoră: costurile ridicate ale datoriei publice. În primele nouă luni din 2026, statul a plătit peste 50 de miliarde de lei pentru dobânzi, cu aproape 11 miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Alexandru Nazare susține că aceste cheltuieli reduc resursele pe care România le-ar putea folosi pentru investiții în sănătate, educație și infrastructură.
O altă vulnerabilitate semnalată de ministrul Finanțelor este deficitul de cont curent, care se menține în jurul valorii de 5% din PIB. Deși exporturile românești au înregistrat creșteri în ultimele luni, importurile continuă să avanseze într-un ritm mai rapid, menținând dezechilibrul în relațiile economice ale României cu exteriorul.
Ce spune Alexandru Nazare despre majorările și indexările din 2027
În privința bugetului pentru anul viitor, Alexandru Nazare susține că deciziile privind cheltuielile statului trebuie luate pornind de la veniturile care pot fi încasate în mod realist. Ministrul a precizat că prioritățile pentru 2027 sunt reducerea risipei, eficientizarea cheltuielilor și selectarea investițiilor pe care România le poate susține financiar și care pot avea efecte pozitive asupra economiei. În ceea ce privește eventualele indexări sau majorări, acestea trebuie analizate în cadrul întregii construcții bugetare, fără depășirea țintei de deficit asumate.
Ministrul a subliniat și importanța adoptării cât mai rapide a bugetului pentru 2027, astfel încât România să le transmită finanțatorilor și agențiilor de rating că își respectă angajamentele privind reducerea deficitului. Alexandru Nazare a avertizat că un singur trimestru de creștere economică nu înseamnă că dificultățile au fost depășite și că redresarea trebuie consolidată prin menținerea disciplinei bugetare.