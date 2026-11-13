Profit spectaculos la Transelectrica, în plină criză energetică. Câștigurile au crescut de 3,3 ori în primele nouă luni

Publicat 13 nov. 2026, 11:35 Actualizat 13 nov. 2026, 12:25

Transelectrica a raportat un profit net de 611 milioane de lei în primele nouă luni din 2026, de peste trei ori mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatul vine într-un context marcat de scăderea consumului de energie electrică, de oprirea temporară a celor două unități de la Centrala Nucleareletrică Cernavodă, precum și de creșterea costurilor cu energia necesară acoperirii pierderilor din rețeaua de transport.

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