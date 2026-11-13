Nuclearelectrica, în fața unei noi amânări la Cernavodă. Repornirea Unității 1, incertă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 nov. 2026, 11:02

Reactorul 1 al centralei de la Cernavodă ar putea reveni în Sistemul Energetic Național mai târziu decât era programat. Deși reconectarea fusese anunțată pentru 13 noiembrie, verificările tehnice continuă, iar momentul resincronizării nu a fost confirmat oficial.

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