Investiții de peste 12 miliarde de lei în rețeaua electrică a României. Ce proiecte vor fi realizate până în 2035

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 nov. 2026, 10:52

România se pregătește pentru o transformare importantă a sistemului energetic, odată cu dezvoltarea centralelor eoliene și fotovoltaice, a capacităților de stocare și a noilor legături electrice cu statele vecine. Planul de dezvoltare a rețelei de transport pentru perioada 2026-2035 prevede investiții de peste 12 miliarde de lei, care includ 117 lucrări, dintre care 25 sunt obiective complet noi. Principala provocare este ca energia produsă în diferite regiuni ale țării să poată fi transportată în siguranță acolo unde este nevoie de ea.

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