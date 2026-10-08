ANRE a aprobat planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport 2026-2035: 117 lucrări de investiții

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat Planul de Dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport (PDRET) pentru perioada 2026-2035, elaborat de Transelectrica. Documentul cuprinde 117 lucrări de investiții, dintre care 25 sunt obiective complet noi. Potrivit datelor din plan, valoarea investițiilor depășește 12 miliarde de lei.
Ce prevede planul
Proiectele vizează modernizarea liniilor și stațiilor existente, închiderea inelului național de 400 kV, creșterea capacității de transport și de interconexiune și digitalizarea rețelei. Documentul urmărește și racordarea noilor capacități de producție și stocare, precum și transportul energiei din zonele cu resurse regenerabile spre centrele de consum.
Dobrogea, Moldova și nordul țării
Pentru zonele cu producție nouă, plan include trecerea liniei de 400 kV Isaccea-Tulcea Vest de la simplu la dublu circuit și construirea liniei de 400 kV Stâlpu-Brașov. Este prevăzută și creșterea capacității pe axe precum Cernavodă-Pelicanu, București Sud-Gura Ialomiței, Gutinaș-Brașov și Brașov-Sibiu Sud.
În nord, sunt planificate liniile de 400 kV Gădălin-Suceava și Suceava-Bălți (porțiunea de pe teritoriul României), precum și două stații noi de transformare de 400/110 kV, la Bistrița și Botoșani. Planul prevede și instalarea de noi transformatoare și de echipamente FACTS, care permit controlul tensiunii și al fluxurilor de putere.
Interconexiuni cu țările vecine
Aproximativ 19% din valoarea programului, adică circa 2,3 miliarde de lei, este asociată creșterii capacității de interconexiune. Între proiecte se numără axa de 400 kV Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad, circuitul 2 Porțile de Fier-Djerdap către Serbia, circuitul 2 Nădab-Békéscsaba și linia Oradea-Józsa către Ungaria. Pentru legătura cu Republica Moldova este prevăzută linia Gutinaș-Strășeni, pe porțiunea din România.
ANRE a cerut Transelectrica un program de accelerare, în termen de 30 de zile, pentru lucrările nefinalizate de interconectare, în special cu Ungaria și Bulgaria. Implementarea va fi monitorizată de autoritate.
Proiecte europene și digitalizare
Opt proiecte din plan, însumând 25 de lucrări, sunt de interes comun și mutual în cadrul planificării coordonate ENTSO-E. Printre ele se află CARMEN, un proiect de rețea inteligentă bazat pe monitorizare și automatizare avansate.
Planul include și proiectele DigiTEL Next-Gen Power Grid, care folosește tehnologii precum Digital Twin și sisteme robotice autonome, și DigiTEL Smart Lines, bazat pe monitorizare online și Dynamic Line Rating (DLR) pentru utilizarea mai eficientă a liniilor aeriene.
Surse de finanțare
Transelectrica are în vedere fonduri proprii, venituri din alocarea capacităților de interconexiune, finanțări bancare și de la instituții financiare internaționale, instrumente ale pieței de capital și fonduri europene nerambursabile.