ANRE a aprobat planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport 2026-2035: 117 lucrări de investiții

Publicat 8 oct. 2026, 11:01 Actualizat 8 oct. 2026, 11:02

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat Planul de Dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport (PDRET) pentru perioada 2026-2035, elaborat de Transelectrica. Documentul cuprinde 117 lucrări de investiții, dintre care 25 sunt obiective complet noi. Potrivit datelor din plan, valoarea investițiilor depășește 12 miliarde de lei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre transelectrica