Publicat 23 nov. 2026, 21:17 Actualizat 23 nov. 2026, 21:19

Un aliment foarte popular, consumat de obicei în fața televizorului, ar putea avea mai multe beneficii pentru sănătate decât ne-am imagina. Popcornul preparat acasă, fără adaosuri în exces de sare, unt sau ulei, este o gustare bogată în fibre și poate contribui la o alimentație echilibrată, asociată cu un risc mai scăzut de apariție a anumitor tipuri de cancer.

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