Alexandru Rogobete anunță schimbări pentru femeile care au avut cancer de sân: „Nu vorbim despre un moft estetic! Vorbim despre demnitate”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 nov. 2026, 22:04

Femeile diagnosticate cu cancer de sân, care au nevoie de îndepărtarea ambilor sâni din motive medicale, ar putea beneficia de decontarea reconstrucției mamare pentru ambele părți. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a solicitat pregătirea modificărilor necesare pentru ca pacientele să nu mai fie dezavantajate de actualele reguli de finanțare.

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