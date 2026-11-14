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Sanatate· 1 min citire

Alexandru Rogobete anunță schimbări pentru femeile care au avut cancer de sân: „Nu vorbim despre un moft estetic! Vorbim despre demnitate”

Alexandru Rogobete / Sursa foto - Facebook

Alexandru Rogobete / Sursa foto - Facebook

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 nov. 2026, 22:04

Femeile diagnosticate cu cancer de sân, care au nevoie de îndepărtarea ambilor sâni din motive medicale, ar putea beneficia de decontarea reconstrucției mamare pentru ambele părți. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a solicitat pregătirea modificărilor necesare pentru ca pacientele să nu mai fie dezavantajate de actualele reguli de finanțare.

Anunțul a fost făcut după participarea ministrului la Bucharest Breast Meeting 2026, un eveniment internațional dedicat celor mai noi evoluții din chirurgia sânului, la care au luat parte specialiști din România și din străinătate.

Reconstrucția ambilor sâni după cancer, în centrul schimbărilor anunțate de Alexandru Rogobete

Potrivit situației semnalate de medicii prezenți la eveniment, actualul Subprogram de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare permite decontarea protezei pentru sânul afectat de cancer și îndepărtat chirurgical.

Există însă o problemă în cazul pacientelor pentru care medicii recomandă și mastectomia profilactică a sânului sănătos, din motive de siguranță medicală. În această situație, protezarea ambilor sâni nu este acoperită în aceleași condiții, a explicat ministrul.

Alexandru Rogobete a anunțat că a cerut reprezentanților Ministerului Sănătății și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să pregătească modificările legislative și administrative necesare.

Obiectivul este ca femeile care au indicație medicală pentru mastectomie bilaterală, inclusiv prin îndepărtarea preventivă a sânului contralateral, să poată beneficia de decontarea reconstrucției mamare pentru ambii sâni.

O femeie care a trecut prin cancerul de sân nu trebuie să ducă mai departe și povara unor bariere birocratice. Demnitatea, echilibrul emoțional și recuperarea completă trebuie să facă parte din tratament! Am participat astăzi la Bucharest Breast Meeting 2026, un eveniment științific internațional dedicat progreselor în chirurgia sânului, care a reunit specialiști de prestigiu din România și din străinătate. În cadrul discuțiilor, specialiștii mi-au semnalat o situație care depășește barierele birocratice și ține, înainte de toate, de umanitate. În prezent, Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare asigură decontarea protezei pentru sânul afectat de cancer și extirpat. Însă, atunci când, din motive de siguranță medicală, este necesară și îndepărtarea profilactică a celuilalt sân, protezarea acestuia nu este acoperită în aceleași condiții, potrivit situației prezentate de specialiști. Am decis să schimbăm această situație! Am cerut colegilor din Ministerul Sănătății și din Casa Națională de Asigurări de Sănătate să pregătească modificările necesare, astfel încât femeile diagnosticate cu cancer de sân, pentru care există indicație medicală de mastectomie bilaterală, inclusiv profilactică, să poată beneficia de decontarea reconstrucției ambilor sâni, nu doar a celui afectat de cancer. Nu vorbim despre un moft estetic! Vorbim despre demnitate, despre echilibru psihologic, despre încrederea în sine și despre dreptul fiecărei femei de a se recupera cât mai complet după o experiență atât de dificilă. Medicina nu înseamnă doar să tratăm boala. Înseamnă să avem grijă de omul care trece prin ea. Tot astăzi, am prezentat progresele realizate în ultimii ani în oncologie, investițiile și proiectele începute în mandatul meu anterior, dar și planurile pentru dezvoltarea Programului Național de Screening pentru Cancerul de Sân. Îmi doresc un program organizat, prin care femeile să fie invitate proactiv la investigații, în funcție de vârstă, astfel încât să putem depista cancerul cât mai devreme, înainte de apariția simptomelor. Prevenția salvează vieți. Tratamentul salvează vieți. Dar respectul pentru pacient trebuie să existe în fiecare etapă! Încrederea ne face bine!

a declarat Alexandru Rogobete.
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