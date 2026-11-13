„Heightmaxxing”: adolescenții iau medicamente împotriva cancerului ca să crească în înălțime. Ce spun medicii

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 13 nov. 2026, 20:59

O tendință periculoasă apărută în mediul online îi determină pe adolescenți, în special băieți, să ia medicamente folosite în tratamentul cancerului, convinși că astfel pot câștiga câțiva centimetri în înălțime. Medicamentul este erdafitinib, comercializat sub denumirea Balversa și utilizat pentru tratarea anumitor forme avansate de cancer de vezică urinară. Medicii avertizează că tratamentul nu este aprobat pentru stimularea creșterii și poate provoca reacții adverse grave.

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