„Heightmaxxing”: adolescenții iau medicamente împotriva cancerului ca să crească în înălțime. Ce spun medicii

O tendință periculoasă apărută în mediul online îi determină pe adolescenți, în special băieți, să ia medicamente folosite în tratamentul cancerului, convinși că astfel pot câștiga câțiva centimetri în înălțime. Medicamentul este erdafitinib, comercializat sub denumirea Balversa și utilizat pentru tratarea anumitor forme avansate de cancer de vezică urinară. Medicii avertizează că tratamentul nu este aprobat pentru stimularea creșterii și poate provoca reacții adverse grave.
Fenomenul este cunoscut pe rețelele sociale sub numele de „heightmaxxing” și face parte dintr-o zonă mai largă de preocupări legate de modificarea aspectului fizic. Adolescenții discută online despre presupusele efecte ale medicamentului, își compară măsurătorile și împărtășesc experiențe, deși eficiența și siguranța utilizării sale pentru creșterea în înălțime nu au fost demonstrate.
De ce iau adolescenții medicamente oncologice
Interesul pentru erdafitinib a apărut după publicarea unor cazuri medicale în care copii tratați cu acest medicament pentru tumori cerebrale au prezentat o creștere accelerată. Un studiu din 2024 a descris astfel de evoluții la doi pacienți pediatrici.
Erdafitinib acționează asupra unor receptori implicați în reglarea dezvoltării și multiplicării celulare, mecanism care îl face util în tratarea anumitor tumori. Tocmai efectul asupra acestor căi biologice a alimentat speculațiile din mediul online, însă medicii atrag atenția că interpretarea unor cazuri izolate ca metodă de creștere este periculoasă.
Ce riscuri implică administrarea erdafitinibului
Printre reacțiile adverse asociate medicamentului se numără durerile articulare, leziunile la nivelul gurii, modificările pielii și ale unghiilor, precum și creșterea nivelului de fosfați din sânge. Au fost semnalate și probleme de vedere, unele cu potențial de a deveni permanente.
Medicii avertizează și asupra riscurilor pentru sistemul osos. O creștere accelerată nu înseamnă neapărat o dezvoltare sănătoasă. Pot apărea afectarea cartilajelor de creștere, probleme structurale și fracturi. Un caz medical relatat în literatura de specialitate a descris un adolescent care a crescut semnificativ în timpul tratamentului, dar a dezvoltat ulterior complicații scheletice grave.
Un alt motiv de îngrijorare este faptul că unii tineri ar procura medicamentul de pe internet, inclusiv de la comercianți din afara țării, fără prescripție și fără supraveghere medicală. În aceste condiții, riscurile sunt amplificate de lipsa evaluării medicale și de posibilitatea ca produsele cumpărate online să nu ofere garanții privind proveniența și calitatea.
Medicamentul nu garantează creșterea în înălțime
Producătorul medicamentului a precizat că erdafitinibul nu a fost aprobat pentru stimularea creșterii în înălțime și că siguranța și eficacitatea sa nu au fost stabilite pentru copii sau adolescenți în acest scop.
Înălțimea unei persoane este influențată în principal de factorii genetici, dar și de alimentație, hormoni, starea generală de sănătate și etapa de dezvoltare. Odată ce cartilajele de creștere se închid, spre finalul pubertății, administrarea unui medicament nu le poate redeschide pentru a relua creșterea în mod normal.
Specialiștii recomandă ca adolescenții preocupați de înălțimea lor să discute cu medicul pediatru sau cu un endocrinolog pediatru. O evaluare medicală poate stabili dacă ritmul de creștere este normal și dacă există o problemă care necesită investigații sau tratament.
Părinții sunt sfătuiți să fie atenți la eventuale dureri articulare neobișnuite, modificări fizice inexplicabile sau medicamente pe care copiii le-ar putea procura fără rețetă.