Controale în 25 de ambulatorii publice și private. Ce verifică Ministerul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a extins verificările privind modul în care funcționează ambulatoriile de specialitate și a trimis echipe de control în 25 de locații din București și din mai multe județe. Sunt vizate atât unități medicale publice, cât și private, iar verificările urmăresc modul în care sunt organizate consultațiile și programările pacienților.
Acțiunea vine după ce mai mulți pacienți au reclamat dificultăți în obținerea unor consultații în ambulatoriile spitalelor de stat. Unii au susținut că nu reușesc să ia legătura telefonic cu unitățile medicale, în timp ce alții au primit răspunsul că nu mai există locuri disponibile, fiind îndrumați ulterior către clinici private.
De ce au fost declanșate controalele în ambulatorii
Alexandru Rogobete a anunțat primele verificări pe 5 noiembrie, după ce a încercat personal să obțină o programare la neurologie pentru „bunica sa”. Ministrul a sunat la mai multe spitale publice din țară, fără să își dezvăluie identitatea, pentru a testa modul în care funcționează sistemul de programări.
Rezultatele au fost diferite. În unele spitale, personalul a răspuns prompt, iar consultațiile puteau fi programate într-un interval rezonabil. În alte cazuri, ministrul a întâmpinat dificultăți în obținerea unei programări și a primit inclusiv recomandări de a apela la clinici din afara spitalelor.
Unul dintre cazurile care au atras atenția a fost cel de la Spitalul Clinic Colentina din București. Acolo, ministrului i s-ar fi comunicat că nu mai sunt locuri disponibile la neurologie, iar ulterior i-ar fi fost recomandată o clinică privată din apropiere.
Ce verifică inspectorii Ministerului Sănătății
Controalele vizează programările înregistrate în ambulatoriile de specialitate, pontajele medicilor și serviciile medicale raportate pentru decontare către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
Verificările urmăresc să stabilească dacă există diferențe între numărul pacienților programați, consultațiile efectiv acordate și serviciile raportate pentru decontare. Ministrul a explicat că una dintre suspiciuni este aceea că anumite locuri din programări ar putea fi blocate artificial, astfel încât pacienții să nu poată obține consultații în sistemul public.
Extinderea controalelor și către unități private urmărește să clarifice și situațiile în care pacienții sunt îndrumați din ambulatoriile publice către cabinete sau clinici din afara spitalelor.
Rogobete ia în calcul noi modificări legislative
Ministrul Sănătății a declarat că rezultatele verificărilor vor fi folosite pentru a evalua modul în care sunt aplicate măsurile adoptate pentru dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate. În funcție de concluziile controalelor, ar putea fi propuse noi modificări legislative.
Alexandru Rogobete a susținut că pacienții trebuie să poată beneficia de consultații în sistemul public, fără să fie nevoiți să apeleze la cabinete private din cauza unor probleme de organizare sau a lipsei unor programări accesibile.
Ministrul a mai anunțat că intenționează să facă public raportul verificărilor la nivel național, după finalizarea acestora. Până atunci, suspiciunile privind blocarea artificială a programărilor sau redirecționarea pacienților către sistemul privat trebuie clarificate prin controalele dispuse de Ministerul Sănătății.