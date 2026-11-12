Controale în 25 de ambulatorii publice și private. Ce verifică Ministerul Sănătății

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 12 nov. 2026, 21:02

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a extins verificările privind modul în care funcționează ambulatoriile de specialitate și a trimis echipe de control în 25 de locații din București și din mai multe județe. Sunt vizate atât unități medicale publice, cât și private, iar verificările urmăresc modul în care sunt organizate consultațiile și programările pacienților.

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