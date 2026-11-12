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Justitie· 1 min citire

Descinderi DIICOT la Oil Terminal. Surse: fratele șefului Camerei de Comerț, adus la audieri într-un dosar cu prejudiciu de peste 33 de milioane de lei

Sediul Oil terminal (foto: Politia Română)

Sediul Oil terminal (foto: Politia Română)

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 nov. 2026, 10:04
Actualizat12 nov. 2026, 11:20
SursăRealitatea.net realitatea plus

Procurorii DIICOT și ofițerii de poliție judiciară au efectuat, joi dimineață, 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. Una dintre cele mai ample acțiuni s-a desfășurat la sediul companiei Oil Terminal din Constanța și la Biroul Vamal de Frontieră Constanța. Printre persoanele vizate de anchetă s-ar afla, potrivit unor surse Realitatea Plus, și Gabriel Daraban, fratele președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României. Acesta ar fi fost deja adus la audieri la DIICOT.

Joi dimineață, 12 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul DGPMB – Serviciul Investigații Complexe si Serviciul Evaziune Fiscală, au pus în aplicare 46 de mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județelor Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.

a transmis Poliția Română.

sursă: Poliția Română

Una dintre cele mai ample acțiuni are loc la sediul companiei petroliere de stat Oil Terminal, cu sediul în Constanța, pentru ridicarea mai multor persoane, precum și la Biroul Vamal de Frontieră Constanța.

Din acest grup face parte, potrivit procurorilor DIICOT, și fratele celui care conduce Camera de Comerț și Industrie a României.

DIICOT îl vizează pe Gabriel Daraban, cel care până miercuri a condus Oil Terminal. Potrivit surselor Realitatea Plus, acesta și-ar fi anunțat demisia de la conducerea instituției.

Aceleași surse au indicat că și alți angajați ai unor instituții de stat ar fi implicați în această schemă infracțională, în urma căreia, potrivit anchetatorilor, ar fi fost cauzat un prejudiciu de peste 25 de milioane de lei bugetului de stat.

După aceste descinderi, vor avea loc și audieri la sediul central al DIICOT, structura care coordonează întreaga operațiune.

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