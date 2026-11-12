Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Descinderi DIICOT la Oil Terminal. Surse: fratele șefului Camerei de Comerț, adus la audieri într-un dosar cu prejudiciu de peste 33 de milioane de lei
Sediul Oil terminal (foto: Politia Română)
Publicat12 nov. 2026, 10:04
Actualizat12 nov. 2026, 11:20
SursăRealitatea.net realitatea plus
Procurorii DIICOT și ofițerii de poliție judiciară au efectuat, joi dimineață, 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. Una dintre cele mai ample acțiuni s-a desfășurat la sediul companiei Oil Terminal din Constanța și la Biroul Vamal de Frontieră Constanța. Printre persoanele vizate de anchetă s-ar afla, potrivit unor surse Realitatea Plus, și Gabriel Daraban, fratele președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României. Acesta ar fi fost deja adus la audieri la DIICOT.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News