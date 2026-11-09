Cine este Marius Iacob, procurorul care l-a trimis în judecată pe Călin Georgescu. Cum a clasat dosarul unui lider liberal

Publicat 9 nov. 2026, 23:25 Actualizat 9 nov. 2026, 23:29 Sursă Realitatea PLUS

Procurorul Marius Iacob, fost adjunct al Laurei Codruța Kovesi la DNA și magistratul care a instrumentat trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară, revine în atenția publică în urma unor informații privind clasarea, în 2019, a unui dosar de corupție care îl viza pe liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican. Potrivit unei investigații publicate de jurnaliștii de la Lumea Politică, ancheta viza presupuse intervenții politice pentru ocuparea unor funcții de conducere într-o companie de stat, iar dosarul a fost clasat în decembrie 2019. Documentele și declarațiile prezentate în investigație readuc în discuție circumstanțele în care a fost luată decizia de clasare și modul de evaluare a probelor administrate în cauză.

Distribuie articolul