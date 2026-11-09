Cine este Marius Iacob, procurorul care l-a trimis în judecată pe Călin Georgescu. Cum a clasat dosarul unui lider liberal

Procurorul Marius Iacob, fost adjunct al Laurei Codruța Kovesi la DNA și magistratul care a instrumentat trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară, revine în atenția publică în urma unor informații privind clasarea, în 2019, a unui dosar de corupție care îl viza pe liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican. Potrivit unei investigații publicate de jurnaliștii de la Lumea Politică, ancheta viza presupuse intervenții politice pentru ocuparea unor funcții de conducere într-o companie de stat, iar dosarul a fost clasat în decembrie 2019. Documentele și declarațiile prezentate în investigație readuc în discuție circumstanțele în care a fost luată decizia de clasare și modul de evaluare a probelor administrate în cauză.
Cine este procurorul Marius Iacob
Marius Iacob este unul dintre procurorii cu o carieră îndelungată în magistratura românească. A intrat în sistemul judiciar în 1994, iar între 2007 și 2013 a condus Secția de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului General. De-a lungul carierei, a ocupat și funcția de prim-adjunct al procurorului general, iar în 2013 a fost numit procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), instituție condusă la acea vreme de Laura Codruța Kovesi.
Numele său a fost asociat unor dosare cu puternic ecou public, printre care ancheta privind dispariția avocatei Elodia Ghinescu, precum și cauzele care i-au vizat pe omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu și pe Nicolae Popa, fost administrator al grupului Gelsor. În 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus sancționarea sa disciplinară cu avertisment. Ulterior, Iacob și-a continuat activitatea în cadrul Parchetului General.
Cazul Cristian Buican, acuzații de trafic de influență și clasare la DNA
Una dintre cele mai controversate decizii asociate activității sale vizează dosarul liberalului Cristian Buican, președintele PNL Vâlcea. Potrivit unei investigații publicate de Lumea Politică, cercetările au început în 2015–2016, în urma unor denunțuri referitoare la presupuse intervenții politice pentru ocuparea unor funcții de conducere la CET Govora, companie aflată în subordinea Consiliului Județean Vâlcea.
Unul dintre principalele aspecte investigate a fost numirea lui Ion Idu, ginerele primarului de atunci al comunei Budești, Gheorghe Mirea, în funcția de director de resurse umane al companiei. Procurorii au avut în vedere suspiciunea că deputatul Cristian Buican și-ar fi exercitat influența politică asupra directorului general al CET Govora, Mihai Bălan, pentru a facilita această angajare. Ordonanța din 4 aprilie 2016 consemna explicit suspiciunile anchetatorilor cu privire la presupusa intervenție a liderului liberal.
Potrivit documentelor din dosar, ancheta se baza pe două denunțuri și pe declarațiile mai multor martori, care au relatat despre presupuse presiuni politice. Mihai Bălan le-ar fi declarat procurorilor că, în ianuarie 2015, Cristian Buican l-ar fi convocat la București. Întrucât nu a putut ajunge la întâlnire, directorul CET Govora și-ar fi trimis soția, Denise Bălan, căreia deputatul i-ar fi transmis solicitarea privind numirea lui Ion Idu.
Dosarul CET Govora, în contrast cu condamnarea lui Liviu Dragnea
În octombrie 2019, dosarul a fost transferat la structura centrală a DNA, printr-o decizie a lui Călin Nistor. Cauza a ajuns în instrumentarea procurorului Marius Iacob în baza ordonanței din 7 octombrie 2019. La mai puțin de trei luni distanță, pe 23 decembrie 2019, acesta a dispus clasarea dosarului.
Din motivarea soluției reiese că procurorul a considerat că declarațiile referitoare la presupusele presiuni politice nu erau suficiente pentru a demonstra întrunirea elementelor infracțiunii cercetate. De asemenea, în aprecierea sa, probele administrate nu demonstrau existența scopului de a obține foloase necuvenite.
Investigația publicată de Lumea Politică pune această soluție în paralel cu dosarul fostului lider PSD Liviu Dragnea. Acesta a fost condamnat definitiv la trei ani și șase luni de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu, într-o cauză privind menținerea fictivă în funcție, la DGASPC Teleorman, a două angajate care, în realitate, lucrau pentru organizația PSD.
Cele două dosare au avut în comun suspiciuni privind folosirea influenței politice în legătură cu ocuparea sau menținerea unor posturi în instituții publice. Cu toate acestea, situațiile de fapt și încadrările juridice nu au fost identice. Diferența dintre deznodăminte rămâne însă semnificativă: Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de instanță, în timp ce dosarul lui Cristian Buican a fost clasat în faza de urmărire penală, fără să ajungă la judecată.
Marius Iacob, din nou în prim-plan în anchetele care îl vizează pe Călin Georgescu
Activitatea lui Marius Iacob a revenit în atenția publică în februarie 2025, odată cu anchetele care l-au vizat pe fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Procurorul a coordonat cercetări într-un dosar în care Georgescu era suspectat de comiterea mai multor infracțiuni, inclusiv fapte îndreptate împotriva ordinii constituționale. Ulterior, Iacob a fost implicat și în instrumentarea cauzei referitoare la promovarea publică a ideologiei legionare și a cultului unor persoane condamnate pentru crime de război.
De asemenea, magistratul a avut un rol în ancheta Georgescu–Potra, în care Parchetul General a formulat acuzații privind presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale. Aceste investigații au generat controverse atât în spațiul public, cât și în rândul organizațiilor care monitorizează respectarea drepturilor și libertăților fundamentale.
Asociația APADOR-CH a solicitat verificarea legalității și a modului în care Călin Georgescu a fost adus la audieri pe 26 februarie 2025. În același timp, în presă au fost relatate critici formulate în instanță cu privire la justificarea prelungirii măsurii controlului judiciar.
Realitatea Plus a cerut un punct de vedere procurorului Marius Iacob, însă până în momentul publicării acestui material nu a răspuns solicitării.