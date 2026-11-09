Nicușor Dan ar putea publica raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Avocatul Georgiu Coman: „Se încearcă să se acopere anularea alegerilor”

Publicat 9 nov. 2026, 12:40 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan ar putea face public, în această săptămână, raportul privind motivele care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Documentul, așteptat de o mare parte a opiniei publice, ar putea include și informații care au fost până acum clasificate. În acest context, avocatul Georgiu Coman a criticat, într-o intervenție la REALITATEA PLUS, decizia Curții Constituționale și a pus sub semnul întrebării existența unor dovezi care să justifice anularea scrutinului.

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