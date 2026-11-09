Nicușor Dan ar putea publica raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Avocatul Georgiu Coman: „Se încearcă să se acopere anularea alegerilor”

Președintele Nicușor Dan ar putea face public, în această săptămână, raportul privind motivele care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Documentul, așteptat de o mare parte a opiniei publice, ar putea include și informații care au fost până acum clasificate. În acest context, avocatul Georgiu Coman a criticat, într-o intervenție la REALITATEA PLUS, decizia Curții Constituționale și a pus sub semnul întrebării existența unor dovezi care să justifice anularea scrutinului.
Nicușor Dan ar urma să publice în zilele următoare raportul referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024. O parte dintre informațiile incluse în document ar putea proveni din rapoarte și materiale care nu au putut fi făcute publice până acum, fiind clasificate.
Președintele a promis prezentarea acestui raport încă din campania electorală. Subiectul a fost readus în atenție și la evenimentul de săptămâna trecută, la care au participat reprezentanți ai Curții Constituționale. Atunci, Nicușor Dan a vorbit despre importanța încrederii cetățenilor în procesul electoral și despre necesitatea ca votul fiecăruia să fie respectat și luat în considerare în mod democratic.
Avocatul Giorgiu Coman critică decizia de anulare a alegerilor din 2024
Anunțul privind posibila publicare a raportului vine în contextul în care decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 continuă să provoace controverse și să ridice întrebări în spațiul public.
Avocatul Giorgiu Coman susține că, la aproape doi ani de la anularea scrutinului, nu ar mai putea fi prezentate probe care să justifice această hotărâre. Acesta a criticat modul în care s-a ajuns la decizia fără precedent a CCR și a pus sub semnul întrebării respectarea principiilor constituționale. Acesta a comparat situația cu o răsturnare a ordinii firești a procedurilor judiciare și a susținut că drepturile constituționale ale cetățenilor ar fi fost afectate.
Acuzații privind rolul CSAT în anularea alegerilor prezidențiale
Giorgiu Coman a făcut și acuzații la adresa celor care au luat parte la procesul decizional din decembrie 2024. În opinia sa, anularea alegerilor ar fi fost hotărâtă fără existența unor probe concrete. Georgiu Coman a vorbit și despre impactul pe care decizia l-ar fi avut asupra dreptului la vot al românilor. Acesta a invocat cifra de peste 9,4 milioane de alegători și a criticat lipsa unor explicații pe care le consideră suficiente privind motivele anulării scrutinului.
Ce spune avocatul despre raportul anunțat de Nicușor Dan
Avocatul a comentat și posibilitatea ca președintele să prezinte un raport cu informații și documente referitoare la anularea alegerilor. Georgiu Coman consideră că publicarea acestuia nu ar lămuri în mod automat controversa și a cerut să fie prezentate dovezi concrete privind presupusa influențare a votului. Acesta a respins ideea că opțiunea alegătorilor ar fi putut fi influențată în modul descris și a calificat explicațiile care ar urma să fie prezentate drept o tentativă de justificare a deciziei.
Giorgiu Coman susține că adevăratul câștigător ar fi fost Călin Georgescu
În finalul intervenției, avocatul a făcut referire la Călin Georgescu și a susținut că acesta ar fi câștigat alegerile prezidențiale dacă turul al doilea ar fi avut loc. Giorgiu Coman a avansat cifra de 70%, fără să prezinte în declarația citată date sau documente care să susțină această estimare.
Decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 a dus la anularea întregului proces electoral prezidențial, în timp ce votarea pentru turul al doilea începuse deja în diaspora. Raportul pe care Nicușor Dan ar putea să îl prezinte în această săptămână este așteptat să ofere explicații suplimentare despre motivele care au stat la baza hotărârii și informațiile care au fundamentat-o.