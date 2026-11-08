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Politica· 3 min citire

Crin Antonescu: "Ilie Bolojan este un capitol încheiat din toate punctele de vedere". Mesaj de susținere pentru Alin Tișe

Crin Antonescu

Crin Antonescu

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Scris deDana Bărăgan
Publicat8 nov. 2026, 21:33
Actualizat8 nov. 2026, 21:46

Crin Antonescu l-a criticat dur, duminică seara, 8 noiembrie 2026, pe liderul PNL, Ilie Bolojan, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, difuzată de Realitatea PLUS. Fostul lider liberal a catalogat guvernarea condusă de Bolojan drept un eșec și a susținut că direcția în care acesta duce Partidul Național Liberal nu mai are legătură cu valorile și doctrina formațiunii.

În intervenția sa telefonică, Crin Antonescu a criticat atât activitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan, cât și direcția politică a PNL, formulând totodată un mesaj de susținere pentru președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe.

Pe mine nu mă mai miră nimic la domnul Bolojan. Domnul Bolojan este un capitol încheiat și este încheiat din toate punctele de vedere,

a declarat Crin Antonescu la Realitatea PLUS.

Acesta a afirmat că discuțiile privind o eventuală apropiere sau colaborare cu Ludovic Orban nu reprezintă problema fundamentală a PNL, considerând mult mai importantă direcția politică imprimată partidului de actuala conducere.

Domnul Bolojan a avut o guvernare eșuată, o guvernare care nu a avut, din punctul meu de vedere, niciun element care să justifice angajarea Partidului Național Liberal ca partid național, ca partid liberal, ca partid care a asumat o doctrină conservatoare la ultimul său congres,

a spus fostul președinte al PNL.

Mai mult, Crin Antonescu a susținut că guvernarea Bolojan s-a bazat pe propagandă și a contestat afirmația liderului liberal potrivit căreia el ar fi demonstrat, de fapt, că România poate fi guvernată diferit.

Nu, n-a dovedit nimic. A guvernat în sensul rău, așa cum au făcut-o și alte guverne până acum: tot cu clientelă, tot cu favoritism, tot cu ordine nediscutate sau directive nediscutate de la Bruxelles, tot cu lipsă de creativitate, de imaginație, de determinare în a lua măsuri în favoarea economiei românești, în favoarea societății românești

a atras atenția Antonescu.

Ce spune Antonescu despre așa-zisele reforme asumate de Bolojan

În intervenția sa telefonică la Realitatea PLUS, fostul lider liberal a respins și argumentul potrivit căruia Ilie Bolojan ar fi fost împiedicat să facă reforme de către partenerii de guvernare.

Crin Antonescu a criticat și măsurile economice adoptate de Executiv, despre care a spus că au afectat consumul, economia și administrațiile locale.

N-ai vrut să faci nicio reformă. Nu există niciun element fundamental de reformă pe care Ilie Bolojan să-l fi făcut și să-i fi fost împiedicat de cineva.

Faptul că a luat niște măsuri prin care a omorât consumul în România, prin care a omorât, în general, economia românească și creșterea economică, prin care a omorât administrațiile locale (...) nu se numește reformă,

a susținut fostul lider PNL.

Crin Antonescu îi ia apărarea lui Alin Tișe: „Este o mizerie să fie acuzat că face jocurile PSD”

În intervenția sa, Crin Antonescu a transmis un mesaj de susținere pentru președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, pe care l-a felicitat pentru pozițiile exprimate în ultima perioadă în interiorul Partidului Național Liberal.

În opinia sa, PNL are nevoie de o personalitate care să conteste actuala direcție a partidului și să propună o alternativă politică bazată pe valorile liberale și conservatoare.

Îmi doream să existe cineva, o personalitate, un om cu nume și prenume, care să ridice un steag și să spună: «Domnule, așa nu! Eu altceva înțeleg prin Partidul Național Liberal și, dacă în Partidul Național Liberal mai sunt alți oameni care cred ca mine, veniți după mine!»,

a explicat Crin Antonescu.

Fostul lider liberal a apreciat că Alin Tișe a făcut un pas important în această direcție și a avertizat că acesta ar putea fi supus unor atacuri politice în perioada următoare. El a respins categoric, de altfel, acuzațiile potrivit cărora Alin Tișe ar fi apropiat de PSD sau ar face jocurile social-democraților, amintind de parcursul electoral al acestuia.

Între timp, Alin Tișe a făcut un lucru pentru care eu îl respect și îl felicit. Știu că este și va urma o perioadă și mai grea pentru domnia sa. Am văzut cum este deja atacat de către o propagandă care se pricepe foarte bine la asta. Îi doresc putere. Are întreaga mea solidaritate.

Cea mai mare mizerie care se poate spune despre Alin Tișe este că este roșu, că este pesedist, că e pro-PSD

a afirmat Crin Antonescu.

El a amintit că, în 2012, Alin Tișe a candidat împotriva USL pentru Consiliul Județean Cluj, iar în 2016 și 2020 a candidat sub sigla PNL.

Deci reproșul că Alin Tișe ar fi un om apropiat de PSD sau care face jocurile PSD este o mizerie,

a subliniat Antonescu.

Crin Antonescu a pledat pentru existența unui partid de dreapta, pro-occidental și democratic, construit pe valori liberale și cu o puternică dimensiune conservatoare. În opinia sa, un asemenea proiect politic este necesar într-un moment în care scena politică românească traversează o perioadă de derută.

Antonescu a afirmat că, dacă Alin Tișe și cei care îl vor urma vor reuși să transforme PNL într-o astfel de formațiune politică, acest lucru 'ar fi firesc și benefic pentru partid": „Dacă nu, oricum un asemenea partid trebuie să apară”.

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