Crin Antonescu: "Ilie Bolojan este un capitol încheiat din toate punctele de vedere". Mesaj de susținere pentru Alin Tișe

Crin Antonescu l-a criticat dur, duminică seara, 8 noiembrie 2026, pe liderul PNL, Ilie Bolojan, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, difuzată de Realitatea PLUS. Fostul lider liberal a catalogat guvernarea condusă de Bolojan drept un eșec și a susținut că direcția în care acesta duce Partidul Național Liberal nu mai are legătură cu valorile și doctrina formațiunii.
În intervenția sa telefonică, Crin Antonescu a criticat atât activitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan, cât și direcția politică a PNL, formulând totodată un mesaj de susținere pentru președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe.
Acesta a afirmat că discuțiile privind o eventuală apropiere sau colaborare cu Ludovic Orban nu reprezintă problema fundamentală a PNL, considerând mult mai importantă direcția politică imprimată partidului de actuala conducere.
Mai mult, Crin Antonescu a susținut că guvernarea Bolojan s-a bazat pe propagandă și a contestat afirmația liderului liberal potrivit căreia el ar fi demonstrat, de fapt, că România poate fi guvernată diferit.
Ce spune Antonescu despre așa-zisele reforme asumate de Bolojan
În intervenția sa telefonică la Realitatea PLUS, fostul lider liberal a respins și argumentul potrivit căruia Ilie Bolojan ar fi fost împiedicat să facă reforme de către partenerii de guvernare.
Crin Antonescu a criticat și măsurile economice adoptate de Executiv, despre care a spus că au afectat consumul, economia și administrațiile locale.
Crin Antonescu îi ia apărarea lui Alin Tișe: „Este o mizerie să fie acuzat că face jocurile PSD”
În intervenția sa, Crin Antonescu a transmis un mesaj de susținere pentru președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, pe care l-a felicitat pentru pozițiile exprimate în ultima perioadă în interiorul Partidului Național Liberal.
În opinia sa, PNL are nevoie de o personalitate care să conteste actuala direcție a partidului și să propună o alternativă politică bazată pe valorile liberale și conservatoare.
Fostul lider liberal a apreciat că Alin Tișe a făcut un pas important în această direcție și a avertizat că acesta ar putea fi supus unor atacuri politice în perioada următoare. El a respins categoric, de altfel, acuzațiile potrivit cărora Alin Tișe ar fi apropiat de PSD sau ar face jocurile social-democraților, amintind de parcursul electoral al acestuia.
El a amintit că, în 2012, Alin Tișe a candidat împotriva USL pentru Consiliul Județean Cluj, iar în 2016 și 2020 a candidat sub sigla PNL.
Crin Antonescu a pledat pentru existența unui partid de dreapta, pro-occidental și democratic, construit pe valori liberale și cu o puternică dimensiune conservatoare. În opinia sa, un asemenea proiect politic este necesar într-un moment în care scena politică românească traversează o perioadă de derută.
Antonescu a afirmat că, dacă Alin Tișe și cei care îl vor urma vor reuși să transforme PNL într-o astfel de formațiune politică, acest lucru 'ar fi firesc și benefic pentru partid": „Dacă nu, oricum un asemenea partid trebuie să apară”.