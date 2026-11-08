Crin Antonescu: "Ilie Bolojan este un capitol încheiat din toate punctele de vedere". Mesaj de susținere pentru Alin Tișe

Publicat 8 nov. 2026, 21:33 Actualizat 8 nov. 2026, 21:46

Crin Antonescu l-a criticat dur, duminică seara, 8 noiembrie 2026, pe liderul PNL, Ilie Bolojan, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, difuzată de Realitatea PLUS. Fostul lider liberal a catalogat guvernarea condusă de Bolojan drept un eșec și a susținut că direcția în care acesta duce Partidul Național Liberal nu mai are legătură cu valorile și doctrina formațiunii.

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