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MAE, despre atacul din Cracovia: Nu au fost semnalate victime de cetățenie română

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 nov. 2026, 21:14

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță, sâmbătă seară, 7 noiembrie, că autoritățile poloneze nu au confirmat, până în acest moment, prezența unor cetățeni români printre victimele atacului armat produs în centrul orașului Cracovia. Șase persoane au fost ucise, iar cel puțin zece au fost rănite după ce un bărbat a deschis focul asupra trecătorilor. Suspectul a fost reținut de poliție.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București precizează că s-a autosesizat prin intermediul Ambasadei României în Republica Polonă, după apariția informațiilor în presa locală despre incidentul armat produs la 7 noiembrie, în Piața Centrală din Cracovia.

Ce spune MAE despre posibilele victime românești din Cracovia

Reprezentanții Ambasadei României au solicitat de urgență informații oficiale autorităților poloneze pentru a afla identitatea și cetățenia persoanelor afectate de atac.

În acest context, reprezentanţii misiunii diplomatice au întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile locale în vederea obţinerii unor informaţii oficiale cu privire la cetăţenia şi identitatea persoanelor afectate,

precizează MAE.

Potrivit ministerului, până la momentul transmiterii comunicatului, autoritățile poloneze nu confirmaseră existența unor cetățeni români printre victime. De asemenea, Ambasada României nu primise solicitări de asistență consulară.

Reprezentanții misiunii diplomatice continuă dialogul cu autoritățile locale și sunt pregătiți să acorde sprijin consular cetățenilor români care au nevoie de ajutor, mai arată sursa citată.

Ce numere de telefon pot apela românii aflați în Polonia

MAE a transmis și datele de contact la care cetățenii români pot solicita asistență consulară în cazul în care se confruntă cu probleme.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Republica Polonă: +48 22 628 31 56; +48 22 622 25 70; apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanenţă,

au transmis reprezentanții MAE.

Potrivit sursei citate, pentru situațiile dificile, speciale și urgente, cetățenii români au la dispoziție și numărul de telefon de urgență al Ambasadei României: +48 694 486 683.

Totodată, autoritățile poloneze pun la dispoziție următorul număr de telefon pentru asistență și informații: +48 12 39 21 300.

Șase persoane, ucise în atacul armat din Cracovia

Atacul armat a avut loc sâmbătă, 7 noiembrie, în centrul orașului Cracovia, al doilea ca mărime din Polonia. Un bărbat a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor, iar șase persoane au fost ucise și cel puțin zece au fost rănite.

Un purtător de cuvânt al poliției poloneze a confirmat pentru agenția France Presse (AFP) că suspectul a fost reținut.

Autoritățile române continuă să urmărească situația prin intermediul Ambasadei României în Polonia, în așteptarea unor informații oficiale suplimentare privind identitatea victimelor.

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