Ministrul Dezvolătrii mai vrea încă 2,5 mliarde de lei pentru programul „Anghel Saligny”

Companiile care au executat lucrări prin Programul „Anghel Saligny” ar mai avea facturi de 2,5 miliarde de lei de încărcat în platforma Ministerului Dezvoltării, potrivit estimărilor ministrului Alexandru Stoica. În sistem au fost deja introduse documente de plată în valoare de 2,4 miliarde de lei.
Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, estimează că firmele care au realizat investiții prin Programul Național „Anghel Saligny” mai au de încărcat în platforma online a ministerului facturi în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de lei. Suma se adaugă celor 2,4 miliarde de lei reprezentând facturile deja introduse în sistem de companiile care au executat lucrări pentru administrațiile locale.
Ministerul Dezvoltării estimează facturi restante de miliarde de lei
Alexandru Stoica a declarat vineri seară, la B1 TV, că la preluarea mandatului a identificat în platforma Ministerului Dezvoltării facturi neplătite în valoare de aproximativ 2,3 miliarde de lei. Documentele erau înregistrate la data de 11 septembrie, când platforma a fost închisă.
Ministrul susține că, pe lângă aceste sume, există și alte facturi aferente proiectelor finanțate prin Programul „Anghel Saligny”, pentru lucrări deja executate, dar pentru care plata nu a fost efectuată.
„Sunt sume foarte mari care au fost şi facturi neplătite, probabil mai sunt foarte multe care aşteaptă să fie încărcate în platforma Ministerului şi aici vorbim de sume de câteva miliarde de lei”, a afirmat Alexandru Stoica.
Potrivit estimărilor prezentate de oficial, necesarul suplimentar de finanțare pentru lucrările realizate și neachitate se ridică la aproximativ 2,5 miliarde de lei.
„Dar astăzi, când vorbim, mai preconizăm încă 2,5 miliarde de lei necesari pentru lucrările care au fost executate, dar neplătite”, a precizat ministrul Dezvoltării.
Cum au fost estimate facturile neplătite prin Programul Anghel Saligny
Alexandru Stoica a explicat că valoarea facturilor care nu au fost încă introduse în platforma ministerului a fost calculată pe baza comunicărilor purtate cu beneficiarii proiectelor.
Este vorba despre administrațiile locale care au contractat lucrări prin Programul Național „Anghel Saligny”, finanțat de Guvern pentru dezvoltarea infrastructurii comunităților locale.
Facturile restante provin de la companiile care au executat lucrări în cadrul acestor investiții, însă documentele de plată nu au fost încă înregistrate integral în sistemul informatic al Ministerului Dezvoltării.
Ministerul a plătit 40% din cererile de plată
Ministrul Dezvoltării a mai anunțat că vineri au fost efectuate primele plăți pentru o parte dintre facturile înregistrate în platforma ministerului.
Potrivit lui Alexandru Stoica, a fost achitată „o mică parte” din sumele solicitate, respectiv 40% din valoarea fiecărei cereri de plată.
Plățile vizează facturile aferente lucrărilor executate prin Programul „Anghel Saligny”, program guvernamental destinat finanțării investițiilor în infrastructura locală.
Valoarea totală a facturilor deja introduse în platformă și a celor estimate că urmează să fie încărcate indică un necesar financiar de mai multe miliarde de lei pentru achitarea lucrărilor realizate de companiile contractate de autoritățile locale.