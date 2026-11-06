Nicușor Dan și Luca Niculescu participă la reuniunea CCR, la aproape doi ani de la anularea alegerilor

Publicat 6 nov. 2026, 12:02 Sursă Realitatea PLUS

La aproape doi ani de la anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu participă, vineri, la o reuniune internațională organizată de Curtea Constituțională a României. Întâlnirea are ca temă democrația și provocările aduse de societatea informațională, într-un moment în care decizia CCR privind scrutinul prezidențial continuă să provoace controverse, conform Realitatea PLUS.

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