Nicușor Dan și Luca Niculescu participă la reuniunea CCR, la aproape doi ani de la anularea alegerilor

La aproape doi ani de la anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu participă, vineri, la o reuniune internațională organizată de Curtea Constituțională a României. Întâlnirea are ca temă democrația și provocările aduse de societatea informațională, într-un moment în care decizia CCR privind scrutinul prezidențial continuă să provoace controverse, conform Realitatea PLUS.
Între timp, raportul amplu promis de șeful statului pentru clarificarea evenimentelor din 2024 nu a fost încă prezentat public.
Nicușor Dan și Luca Niculescu, la reuniunea CCR. Ce se discută la Palatul Parlamentului
Președintele României și șeful Guvernului sunt așteptați vineri, 6 noiembrie 2026, de la ora 15:00, la Palatul Parlamentului, în Sala Drepturilor Omului, unde Curtea Constituțională organizează o reuniune internațională cu tema „Societatea informațională și democrația constituțională”. Evenimentul face parte din programul Asociației Curților Constituționale Francofone și reunește reprezentanți ai unor instanțe constituționale din Europa, Africa și Asia. Discuțiile vor fi dedicate modului în care dezvoltarea tehnologiei și circulația informațiilor influențează funcționarea democrației, protejarea drepturilor fundamentale și activitatea instituțiilor statului.
Potrivit organizatorilor, la reuniune participă reprezentanți ai jurisdicțiilor constituționale din zece țări, printre care Franța, Belgia, Austria, Republica Moldova, Albania, Benin, Gabon, Cambodgia, Mauritania și Senegal. Alături de aceștia se vor afla judecătorii Curții Constituționale a României și reprezentanți ai instituțiilor implicate în organizarea evenimentului. Întâlnirea urmărește schimbul de experiență între instanțele constituționale și identificarea provocărilor cu care acestea se confruntă într-o societate în care informația circulă tot mai rapid, iar noile tehnologii influențează inclusiv procesele democratice.
Reuniunea are loc la aproape doi ani de la anularea alegerilor prezidențiale
Evenimentul organizat de CCR are loc cu exact o lună înainte de împlinirea a doi ani de la decizia din 6 decembrie 2024, prin care Curtea Constituțională a anulat întregul proces electoral pentru alegerea președintelui României. Hotărârea, fără precedent în istoria recentă a țării, a fost luată după declasificarea unor documente ale instituțiilor de securitate, care semnalau nereguli privind desfășurarea campaniei electorale. Judecătorii constituționali au invocat încălcări ale legislației electorale, probleme privind finanțarea campaniei și afectarea egalității de șanse dintre candidați.
Decizia CCR a provocat reacții puternice și a deschis o dezbatere despre funcționarea instituțiilor democratice și transparența procesului electoral. Deși hotărârea Curții și argumentele juridice care au stat la baza acesteia au fost publicate, explicațiile suplimentare promise de președintele Nicușor Dan continuă să fie așteptate. Șeful statului a anunțat în repetate rânduri că va prezenta o imagine de ansamblu asupra evenimentelor din 2024, inclusiv a informațiilor privind posibilele ingerințe externe, dar termenele avansate anterior nu au fost respectate.
În luna iunie 2026, Nicușor Dan a explicat că nu dorește să mai ofere o dată exactă pentru publicarea documentului, după ce estimările anterioare au fost depășite. Ulterior, în septembrie, întrebat despre raportul privind anularea alegerilor, președintele a invocat încălcarea regulilor de finanțare a campaniei electorale și informațiile prezentate de Parchetul General despre influența rusă în mediul online. Totodată, a afirmat că va exista un raport care să prezinte fenomenul mai amplu al ingerințelor în procesele democratice.
CCR aduce în discuție democrația și influența tehnologiei asupra instituțiilor statului
Tema reuniunii de vineri este legată de transformările produse de dezvoltarea mediului digital și de impactul acestora asupra democrației constituționale. Potrivit CCR, dezbaterile urmăresc să analizeze modul în care informația și tehnologia influențează societatea, instituțiile publice și mecanismele prin care sunt protejate drepturile cetățenilor. Agenda oficială nu anunță o discuție dedicată anulării alegerilor din România, însă evenimentul se desfășoară într-un context în care acest subiect continuă să fie prezent în dezbaterea publică.