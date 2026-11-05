Gheorghe Falcă, legături controversate cu Florian Coldea. Politica, serviciile și fotbalul, un triunghi al influenței
Vechii baroni PDL se aliniază pentru salvarea lui Bolojan. Gheorghe Falcă cere o opoziție totală față de PSD și o colaborare strânsă cu USR pentru construirea polului reformist pentru Bolojan. Falcă se află la vârful politicii românești de peste 20 de ani, după ce a fost în anturajul lui Florian Coldea și Traian Băsescu, iar mereu a ocupat funcții de vârf. Realitatea Plus a cerut un punct de vedere lui Gheorghe Falcă referitor la ascensiunea politică în strânsă legătură cu Florian Coldea.
Falcă cere coordonare politică între PNL și USR împotriva PSD
Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă a descoperit că PSD a distrus România prin debarcarea lui Ilie Bolojan, dar după ce a ajuns la Bruxelles sub sigla social-democraților, pe listele comune. Europarlamentarul crescut de Traian Băsescu și ajuns lider al PNL după fuziune, cere acum o coordonare la toate nivelurile cu cei de la USR pentru a reuși să țină piept PSD pentru al salva pe Ilie Bolojan.
Falcă a scris pe Facebook, după o întâlnire avută de Bolojan cu câțiva primari: „Mesajul politic este clar: PNL a intrat în opoziție și nu va colabora politic cu PSD. Această decizie trebuie să se reflecte nu doar în declarațiile de la București, ci și în comportamentul nostru politic din fiecare județ, municipiu, oraș și comună. La nivel parlamentar, PNL va avea o comunicare constantă cu USR, pentru consultarea și armonizarea pozițiilor și a comportamentului parlamentar. Consider că aceeași abordare trebuie să existe și la nivelul consiliilor județene și locale. Avem nevoie de dialog și coordonare cu USR, de poziții politice coerente și de o opoziție responsabilă față de PSD, la toate nivelurile administrației.”
Gheorghe Falcă, unul dintre liderii PDL ajunși la vârful PNL
Gheorghe Falcă a făcut parte din elita baronilor PDL care au ajuns la vârful PNL și acum se agață de putere alături de Ilie Bolojan. După ce a condus Aradul timp de 15 ani, dar influența sa politică nu s-a încheiat odată cu plecarea la Bruxelles. În spatele carierei fostului primar se află o serie de relații controversate cu Florian Coldea, fostul număr doi din Serviciul Român de Informații, dar și cu oameni de afaceri din Grupul de la Cluj.
Relația cu Florian Coldea și acuzațiile privind ascensiunea în SRI
Legătura dintre Gheorghe Falcă și Florian Coldea a fost scoasă la iveală de fostul senator Valer Marian, care susținea că cei doi se cunoșteau din perioada studiilor la Institutul Politehnic din Timișoara. Mai mult, fostul parlamentar afirma că Gheorghe Falcă și Gheorghe Seculici ar fi intervenit pentru susținerea ascensiunii lui Coldea în conducerea SRI, în perioada președintelui Traian Băsescu.
În timp ce Florian Coldea urca în ierarhia SRI, Gheorghe Falcă își construia un imperiu sub umbrela combinațiilor politice în Arad. A condus Primăria din 2004 până în 2019 și a devenit unul dintre cei mai influenți lideri ai fostului PDL, ulterior PNL. În această perioadă, administrația locală a fost marcată de promovarea unor persoane apropiate cercului politic al fostului edil. Presa a ridicat suspiciuni că unele dintre aceste numiri ar fi avut și o componentă legată de relațiile personale cu fostul general Coldea.
Călin Bibarț și ascensiunea în administrația din Arad
Unul dintre personajele-cheie este Călin Bibarț, omul care a preluat conducerea Primăriei Arad după plecarea lui Falcă în Parlamentul European. Bibarț a trecut prin mai multe funcții importante, de la conducerea unor structuri silvice până la Prefectura Arad și administrația municipală. În 2016 a devenit viceprimar, iar în 2019 a preluat interimar funcția de edil. Ascensiunea sa a fost construită cu mare migală de către Gheorghe Falcă.
Dar legăturile controversate nu se opresc aici. Mai multe anchete jurnalistice au arătat că Bibarț ar fi fost nășit de către Florian Coldea. Iar ascensiunea s-a bazat pe relația avută cu fostul șef din Servicii. Un alt nume care apare în această ecuație este Cristina Bibarț, soția primarului Aradului, care a condus Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Curtici-Arad. Instituția are un rol economic important în regiune, iar numirea și activitatea acesteia au făcut au născut mai multe scandaluri publice.
Conflictul cu oamenii din Arad și apropierea de patronul CFR Cluj
Falcă a intrat în conflict direct cu oamenii din Arad, după ce a blocat dezvoltarea echipei de fotbal locală. Liberalul ar fi cerut să fie investitor în proiect cu 30%. După acest episod, Gheorghe Falcă și-a arătat apropierea de patronul echipei CFR Cluj, Neluțu Varga, prins în caracatița grupului de la Cluj și a lui Florian Coldea. Europarlamentarul PNL declara faptul că a acceptat propunerea de a face parte din conducerea clubului din Guruia, chiar înainte de problemele financiare.
Transformările fizice ale lui Gheorghe Falcă, subiect în presa mondenă
Controversele din jurul lui Gheorghe Falcă nu s-au limitat la relațiile politice și la conexiunile cu fostul general Florian Coldea. Europarlamentarul a ajuns și în atenția presei mondene, după ce transformările sale fizice au alimentat speculații privind numeroase intervenții estetice.
În octombrie 2024, presa mondenă a prezentat o analiză realizată de un medic estetician, cunoscut drept Dr. Ben, care a comparat fotografiile politicianului din ultimii 20 de ani. Specialistul a indicat posibile intervenții precum rinoplastia, blefaroplastia superioară și inferioară, implantul de păr, injectările cu botox și procedurile de umplere a pomeților și cearcănelor cu acid hialuronic sau grăsime.
Nu era prima dată când schimbarea înfățișării fostului primar devenea subiect de presă. Încă din 2016, în platourile de televiziune a fost analizată transformarea fizică a lui Falcă, iar în 2018, în cadrul unei emisiuni, au fost analizate fotografii realizate înainte și după presupusele intervenții estetice.
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