AUR propune ajutoare între 300 și 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile. Proiectul a fost depus în Parlament

Publicat 5 nov. 2026, 14:41 Sursă Realitatea PLUS

Românii cu venituri mici ar putea primi un ajutor financiar de până la 1.200 de lei în această iarnă. AUR a depus în Parlament un proiect de lege care prevede acordarea unor sume cuprinse între 300 și 1.200 de lei pentru pensionarii cu venituri reduse, familiile monoparentale, persoanele cu handicap grav sau accentuat și beneficiarii venitului minim de incluziune. Banii ar urma să fie acordați o singură dată în sezonul rece și ar putea fi folosiți pentru plata facturilor, cumpărarea alimentelor, medicamentelor sau pentru alte cheltuieli necesare.

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