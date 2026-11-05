AUR propune ajutoare între 300 și 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile. Proiectul a fost depus în Parlament

Românii cu venituri mici ar putea primi un ajutor financiar de până la 1.200 de lei în această iarnă. AUR a depus în Parlament un proiect de lege care prevede acordarea unor sume cuprinse între 300 și 1.200 de lei pentru pensionarii cu venituri reduse, familiile monoparentale, persoanele cu handicap grav sau accentuat și beneficiarii venitului minim de incluziune. Banii ar urma să fie acordați o singură dată în sezonul rece și ar putea fi folosiți pentru plata facturilor, cumpărarea alimentelor, medicamentelor sau pentru alte cheltuieli necesare.
Inițiativa, denumită „Legea iernii”, a fost depusă de deputatul AUR Mihai Negoescu și vine în contextul scumpirilor la energie și al cheltuielilor tot mai greu de suportat de familiile vulnerabile. Proiectul propune un sprijin suplimentar față de ajutorul pentru încălzirea locuinței, acordat deja în baza legislației actuale. AUR solicită dezbaterea și adoptarea legii în procedură de urgență, astfel încât persoanele eligibile să poată beneficia de bani în această iarnă.
Cine ar putea primi ajutoare de până la 1.200 de lei
Proiectul de lege stabilește patru categorii de beneficiari: persoanele vârstnice cu venituri reduse, familiile monoparentale, persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat și cei care primesc venitul minim de incluziune. Pentru pensionari, una dintre condițiile propuse este împlinirea vârstei de 65 de ani și realizarea unor venituri nete lunare de cel mult 1.800 de lei. În cazul celor care locuiesc împreună cu alte persoane, plafonul se calculează pe membru de gospodărie.
Sumele ar urma să fie diferențiate în funcție de situația fiecărui beneficiar. Persoanele vârstnice cu venituri de până la 1.300 de lei ar putea primi 1.000 de lei, iar cele cu venituri între 1.300 și 1.800 de lei ar beneficia de 800 de lei. Pentru familiile monoparentale, ajutorul propus este de 1.200 de lei dacă venitul lunar nu depășește 1.000 de lei pe membru de familie și de 900 de lei pentru venituri mai mari, dar care se încadrează în plafonul de 1.800 de lei. Persoanele cu handicap ar putea primi 1.000 de lei, iar beneficiarii venitului minim de incluziune, 600 de lei.
Banii nu vor trebui folosiți doar pentru încălzirea locuinței
Una dintre prevederile importante ale proiectului este că beneficiarii nu vor fi obligați să folosească sprijinul financiar exclusiv pentru plata încălzirii. Sumele ar putea fi cheltuite și pentru alimente, medicamente, îngrijire sau alte nevoi ale gospodăriei. Inițiatorii susțin că, în sezonul rece, multe familii trebuie să suporte simultan facturi mai mari și cheltuieli obișnuite, iar veniturile disponibile nu sunt suficiente pentru acoperirea tuturor necesităților.
Ajutorul ar urma să fie acordat o singură dată pentru fiecare familie, în cuantumul cel mai mare dintre cele pentru care aceasta îndeplinește condițiile. O excepție este prevăzută pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, care ar beneficia de sprijin individual. În cazul celor care primesc deja ajutor pentru încălzirea locuinței, proiectul introduce și reguli de cumul. Valoarea totală a celor două forme de sprijin nu ar trebui să depășească, de regulă, 1.500 de lei, însă noul ajutor ar urma să fie de minimum 300 de lei.
Cum ar urma să fie acordați banii și când se pot depune cererile
Potrivit proiectului, sprijinul financiar ar urma să fie acordat pentru sezonul rece, definit ca perioada 1 noiembrie - 31 martie. Persoanele care îndeplinesc condițiile ar trebui să depună o cerere și o declarație pe propria răspundere privind veniturile, bunurile deținute și componența familiei. Documentele ar urma să fie depuse la serviciul de asistență socială al primăriei de domiciliu, iar termenul general propus este 1 decembrie. Pentru sezonul rece în curs la momentul intrării în vigoare a legii, proiectul prevede un termen special, până la încheierea sezonului.
Primăriile ar avea la dispoziție cel mult 30 de zile pentru analizarea cererilor, iar plățile ar urma să fie făcute într-o singură tranșă, prin agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială. Finanțarea ar proveni de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii. Deocamdată, măsura este doar o propunere legislativă, astfel că românii nu pot solicita încă aceste ajutoare. Proiectul trebuie mai întâi dezbătut și adoptat de Parlament, promulgat și publicat în Monitorul Oficial pentru a putea intra în vigoare.