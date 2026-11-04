Nicușor Dan, discuții decisive cu numărul doi din Pentagon. România vrea să păstreze trupele americane

Publicat 4 nov. 2026, 16:44 Actualizat 4 nov. 2026, 16:48

Președintele Nicușor Dan are o întrevedere importantă, la Palatul Cotroceni, cu unul dintre cei mai influenți oficiali ai Pentagonului, Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii.

Distribuie articolul