Nicușor Dan, discuții decisive cu numărul doi din Pentagon. România vrea să păstreze trupele americane

Președintele Nicușor Dan are o întrevedere importantă, la Palatul Cotroceni, cu unul dintre cei mai influenți oficiali ai Pentagonului, Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii.
Discuțiile vizează, în principal, menținerea trupelor americane pe teritoriul României, în contextul în care administrația de la Washington reevaluează prezența militară a Statelor Unite în Europa. România ar fi dispusă inclusiv să suporte o parte din costurile aferente staționării militarilor americani, pentru a asigura continuarea prezenței acestora în bazele de pe teritoriul țării.
Întrevederea are loc într-un moment important pentru securitatea regională, în condițiile în care prezența militară americană reprezintă un element esențial al apărării României și al flancului estic al NATO.
Potrivit informațiilor, agenda discuțiilor dintre Nicușor Dan și oficialul american include mai multe subiecte strategice, printre care securitatea la Marea Neagră, cooperarea militară dintre România și Statele Unite, precum și achizițiile de echipamente și tehnică militară în cadrul parteneriatului strategic.
România vrea să păstreze militarii americani în bazele de pe teritoriul țării
Unul dintre principalele obiective ale întâlnirii este identificarea unor soluții prin care trupele americane să își continue activitatea în România, în condițiile în care Washingtonul analizează modul în care sunt distribuite forțele militare americane în Europa.
În acest context, România ar fi transmis disponibilitatea de a contribui financiar la cheltuielile legate de prezența militarilor americani, astfel încât aceștia să rămână în bazele militare de pe teritoriul țării.
Subiectul este deosebit de important pentru securitatea națională, având în vedere rolul strategic al României în regiunea Mării Negre și poziția sa pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.
Securitatea la Marea Neagră și achizițiile militare, pe agenda discuțiilor
Pe lângă problema menținerii trupelor americane, Nicușor Dan și reprezentantul Pentagonului urmează să abordeze și cooperarea militară bilaterală.
Un alt punct important îl reprezintă securitatea în regiunea Mării Negre, zonă cu relevanță strategică majoră pentru România, NATO și Statele Unite, în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor regionale.
Discuțiile ar urma să includă și achizițiile de echipamente militare realizate în cadrul parteneriatului strategic româno-american, precum și dezvoltarea colaborării în domeniul apărării.
Întâlnirea de la Palatul Cotroceni este urmărită cu interes, în condițiile în care eventualele decizii privind prezența militară americană în Europa pot avea consecințe importante asupra securității României. Concluziile oficiale ale întrevederii urmează să clarifice perspectivele cooperării militare dintre București și Washington.