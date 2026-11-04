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Politica· 1 min citire

Reguli noi pentru protecția copiilor pe internet. Gabriela Firea îi invită pe părinți să transmită propuneri

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 nov. 2026, 08:48

Gabriela Firea, europarlamentar PSD, a transmis miercuri că părinții, profesorii și organizațiile din România pot contribui la elaborarea viitoarelor reguli europene privind protecția copiilor în mediul online. Comisia Europeană a lansat în dezbatere publică proiectul EU Kids Act, iar cei interesați pot trimite observații și propuneri până la data de 3 decembrie.

Gabriel Firea: ”Părinții români pot decide cum vor fi protejați copiii în mediul on-line”

Părinții români pot decide cum vor fi protejați copiii în mediul on-line. Comisia Europeană a pus în dezbatere EU Kids Act și oricine poate trimite observații, până pe 3 decembrie. În România, toate comentariile sunt centralizate de CNA - Consiliul Național al Audiovizualului și pot fi trimise la adresa eukids@cna.ro. Tot la CNA poate fi consultat documentul european în limba română. Urmăresc acest dosar în Comisia pentru Cultură și Educație - CULT a Parlamentului European. Știu, din discuțiile cu părinții și cu profesorii, cât de gravă a devenit situația: copii care stau ore întregi pe telefon, care dorm prost din cauza notificărilor primite noaptea, cărora le scriu persoane necunoscute și cărora algoritmii le livrează constant conținut nepotrivit vârstei lor. Medicii și psihologii avertizează de ani de zile că utilizarea excesivă a rețelelor sociale este legată de anxietate, depresie, tulburări de somn și de alimentație în rândul adolescenților.

a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului PSD, EU Kids Act obligă platformele să demonstreze că serviciile lor sunt sigure pentru copii. În plus, prevede:

  • interzicerea funcțiilor care creează dependență: scroll infinit, notificări pe timpul nopții, mesaje nesolicitate de la străini;

  • vârsta minimă de 15 ani pentru un cont pe rețelele sociale;

  • acces interzis sub 13 ani, iar între 13 și 15 ani, doar conturi create și supravegheate de părinți, cu limită de timp pe zi;

  • conturile minorilor să fie setate ca private din start, cu locația, camera și microfonul oprite;

  • verificarea vârstei prin instrumente care protejează datele personale;

  • audit independent pentru marile platforme.

Mai mult, Gabriela Firea îi invită pe părinți, profesori, asociații și instituții să consulte regulamentul și să transmită eventualele observații prin platforma Comisiei Europene „Have Your Say” sau direct către CNA.

Invit părinții, profesorii, asociațiile sau instituțiile să citească regulamentul și dacă au observații să le trimită pe platforma Comisiei Europene „Have your say“ sau la CNA

a transmis Gabriela Firea
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