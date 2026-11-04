Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Reguli noi pentru protecția copiilor pe internet. Gabriela Firea îi invită pe părinți să transmită propuneri
FOTO: Arhivă
Gabriela Firea, europarlamentar PSD, a transmis miercuri că părinții, profesorii și organizațiile din România pot contribui la elaborarea viitoarelor reguli europene privind protecția copiilor în mediul online. Comisia Europeană a lansat în dezbatere publică proiectul EU Kids Act, iar cei interesați pot trimite observații și propuneri până la data de 3 decembrie.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News