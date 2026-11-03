Anca Alexandrescu: „Oameni infiltrați l-au trădat pe Călin Georgescu”. Mesaj de mulțumire pentru Cristela Georgescu

Publicat 3 nov. 2026, 22:07 Actualizat 3 nov. 2026, 22:09 Sursă Realitatea PLUS, Realitatea.net

Anca Alexandrescu susține că în jurul lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ar fi acționat persoane infiltrate care l-au trădat. Jurnalista de la Realitatea Plus consideră că, mai devreme sau mai târziu, se va afla cine sunt aceste persoane și cum au acționat. Pe de altă partea, realizatoarea emisiunii Culisele Statlui Parlale i-a transmis mulțumiri Cristelei Georgescu pentru mesajul la calm și înțelegere pe care l-a lansat.

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