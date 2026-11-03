Realitatea.NET
ExclusivPolitica· 1 min citire

Anca Alexandrescu: „Oameni infiltrați l-au trădat pe Călin Georgescu”. Mesaj de mulțumire pentru Cristela Georgescu

Călin și Cristela Georgescu (Inquam Photos)

Călin și Cristela Georgescu (Inquam Photos)

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 nov. 2026, 22:07
Actualizat3 nov. 2026, 22:09
SursăRealitatea PLUS, Realitatea.net

Anca Alexandrescu susține că în jurul lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ar fi acționat persoane infiltrate care l-au trădat. Jurnalista de la Realitatea Plus consideră că, mai devreme sau mai târziu, se va afla cine sunt aceste persoane și cum au acționat. Pe de altă partea, realizatoarea emisiunii Culisele Statlui Parlale i-a transmis mulțumiri Cristelei Georgescu pentru mesajul la calm și înțelegere pe care l-a lansat.

„Personaje infiltrate” în anturajul lui Georgescu

Anca Alexandrescu a precizat că bănuiește de mult timp că în jurul lui Georgescu s-au aflat persoane care l-au trădat.

Au fost infiltrați în jurul domnului Georgescu și am bănuit de foarte mult timp lucrul acesta, că au fost niște personaje infiltrate, care la un anumit moment l-au trădat, care la un anumit moment au făcut anumite lucruri.

Vor ieși toate la suprafață, sunt convinsă de lucrul ăsta. N-am niciun dubiu din punctul ăsta de vedere.

a declarat Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel".

Anca Alexandrescu a explicat că nu dotreștye să abordeze în emsiunea Culisele Statului Paralel teme legate de dosarele lui Georgescu, pentru că o prezentare scoasă din context, fără acces la tot dosarul, „poate să-i facă rău”. Ea a mai spus că are „un cuvânt de spus” despre cei care aruncă în spațiul public „tot felul de mizerii” privind starea de sănătate a lui Georgescu.

Anca Alexandrescu, despre mesajul Cristelei Georgescu: „Aplaud această atitudine, nu mă miră”

Pe de altă parte, Anca Alexandrescu a transmis mulțumiri Cristelei Georgescu pentru mesajul adresat persoanelor aflate la Arestul Central, unde este încarcerat fostul candidat la alegerile prezidențiale, pe care le-a îndemnat la decență și fără jigniri. „Aplaud această atitudine, nu mă miră. Este pentru prima oară când aud acest lucru după valul de invective, jigniri, blesteme care avem din acea zonă.

Acesta a făcut o distincție între susținătorii pe care spune că îi cunoaște și un alt grup, pe care l-a acuzat de comportament violent, susținând că ar fi manevrat de Vișan și Ghiță.

Eu cunosc o parte din oamenii ăia adevărați care îl susțin pe Călin Georgescu de la arestul central, nu gașca pe care o manevrează Vișan și Ghiță, care într-adevăr sunt violenți, agresivi și așa mai departe.

Aplaud această atitudine, nu mă miră, pentru că eu o cunosc pe doamna Georgescu și mă așteptam ca la un moment dat să aibă un astfel de discurs.

a mai afirmat Anca Alexandrescu.
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe