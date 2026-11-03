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ExclusivPolitica· 1 min citire
Anca Alexandrescu: „Oameni infiltrați l-au trădat pe Călin Georgescu”. Mesaj de mulțumire pentru Cristela Georgescu
Călin și Cristela Georgescu (Inquam Photos)
Publicat3 nov. 2026, 22:07
Actualizat3 nov. 2026, 22:09
SursăRealitatea PLUS, Realitatea.net
Anca Alexandrescu susține că în jurul lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ar fi acționat persoane infiltrate care l-au trădat. Jurnalista de la Realitatea Plus consideră că, mai devreme sau mai târziu, se va afla cine sunt aceste persoane și cum au acționat. Pe de altă partea, realizatoarea emisiunii Culisele Statlui Parlale i-a transmis mulțumiri Cristelei Georgescu pentru mesajul la calm și înțelegere pe care l-a lansat.
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