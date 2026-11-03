Elena Udrea, mesaj tranșant înaintea alegerilor din SUA: „Sper ca Trump și republicanii să câștige!”

Publicat 3 nov. 2026, 11:33 Actualizat 3 nov. 2026, 11:34

Elena Udrea a transmis un mesaj amplu pe Facebook, în contextul alegerilor din Statele Unite, în care americanii decid cine va controla Congresul. Fosta politiciană și-a exprimat susținerea pentru Donald Trump și Partidul Republican, deși a enumerat mai multe greșeli pe care i le reproșează actualului lider de la Casa Albă.

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