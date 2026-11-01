Realitatea.NET
ExclusivPolitica· 1 min citire

Elena Udrea, dezvăluiri despre viitorul politic al lui Ilie Bolojan: ”Va fi schimbat din fruntea PNL”

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deGabriela Bucătaru
Publicat1 nov. 2026, 09:31
Actualizat1 nov. 2026, 09:32
SursăRealitatea PLUS

Elena Udrea a dezvăluit sâmbătă seara, în exclusivitate, la emisiunea „Arhitectura Puterii”, realizată în colaborare cu analistul Realitatea PLUS Ion Cristoiu, că Ilie Bolojan ar urma să fie înlăturat de la conducerea Partidului Național Liberal. Potrivit fostului ministru, decizia ar fi fost luată pe fondul găurilor din bugetul țării pe care Guvernul Bolojan le-a lăsat în urmă.

Elena Udrea: ”Va fi o presiune foarte mare pe guvern să achite aceste datorii”

Elena Udrea a subliniat că va exista o presiune foarte mare asupra Guvernului condus de Luca Niculescu pentru achitarea acestor datorii.

Cred că va fi o presiune foarte mare pe guvern să achite aceste datorii pentru că și firmele au intrat în incapacitate de plată, foarte multe sunt în dificultăți. Am văzut că sunt 30.000 de firme care s-au desființat în primele șase luni. Bun, și atunci va fi o presiune pe guvern pe de o parte, din partea PSD-știlor, primarilor, președinților președinților de Consilii Județene să se facă aceste plăți

a declarat Elena Udrea.

Elena Udrea: ”Ilie Bolojan va fi schimbat din fruntea PNL”

Fostul ministru al Turismului este de părere că mișcarea împotriva lui Ilie Bolojan a început deja în interiorul PNL și estimează că acesta va fi schimbat de la conducerea partidului,

Va fi o presiune pe Bolojan din partea primarilor PNL și președinților de Consilii Județene PNL să fie să plece și cred că asta se va întâmpla. Fie să găsească o soluție să intre la guvernare sau să asigure finanțare pentru proiectele lor. Ce cred eu, am văzut că a fost în teritoriu domnul Bolojan și au primit doi primari, nu știu unde, unde trebuiau să vină vreo 40. Deci cred că deja mișcarea împotriva lui Bolojan este pornită în interiorul partidului. Am văzut că se cere și congres. Și cred că domnul Bolojan va fi schimbat din fruntea PNL

a mai spus aceasta.
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe