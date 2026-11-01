Elena Udrea, dezvăluiri despre viitorul politic al lui Ilie Bolojan: ”Va fi schimbat din fruntea PNL”

Publicat 1 nov. 2026, 09:31 Actualizat 1 nov. 2026, 09:32 Sursă Realitatea PLUS

Elena Udrea a dezvăluit sâmbătă seara, în exclusivitate, la emisiunea „Arhitectura Puterii”, realizată în colaborare cu analistul Realitatea PLUS Ion Cristoiu, că Ilie Bolojan ar urma să fie înlăturat de la conducerea Partidului Național Liberal. Potrivit fostului ministru, decizia ar fi fost luată pe fondul găurilor din bugetul țării pe care Guvernul Bolojan le-a lăsat în urmă.

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