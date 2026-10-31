Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Val de atacuri la adresa PSD în congresul USR. Dominic Fritz: ”Tot nu aveți România”
Publicat31 oct. 2026, 14:46
Actualizat31 oct. 2026, 14:56
SursăRealitatea PLUS
Dominic Fritz și foștii miniștri USR din Executivul condus de Ilie Bolojan au lansat sâmbătă, la congresul partidului de la Timișoara, un val de critici dure la adresa PSD și a actualului Guvern. Înaintea votului intern care a împărțit partidul în trei tabere, Fritz a susținut un discurs în care s-a victimizat, evocând pierderea mandatului de primar al Timișoarei și lansând aluzii critice la adresa președintelui Nicușor Dan.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News