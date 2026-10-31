Val de atacuri la adresa PSD în congresul USR. Dominic Fritz: ”Tot nu aveți România”

Publicat 31 oct. 2026, 14:46 Actualizat 31 oct. 2026, 14:56 Sursă Realitatea PLUS

Dominic Fritz și foștii miniștri USR din Executivul condus de Ilie Bolojan au lansat sâmbătă, la congresul partidului de la Timișoara, un val de critici dure la adresa PSD și a actualului Guvern. Înaintea votului intern care a împărțit partidul în trei tabere, Fritz a susținut un discurs în care s-a victimizat, evocând pierderea mandatului de primar al Timișoarei și lansând aluzii critice la adresa președintelui Nicușor Dan.

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