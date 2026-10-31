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Politica· 1 min citire

Val de atacuri la adresa PSD în congresul USR. Dominic Fritz: ”Tot nu aveți România”

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 oct. 2026, 14:46
Actualizat31 oct. 2026, 14:56
SursăRealitatea PLUS

Dominic Fritz și foștii miniștri USR din Executivul condus de Ilie Bolojan au lansat sâmbătă, la congresul partidului de la Timișoara, un val de critici dure la adresa PSD și a actualului Guvern. Înaintea votului intern care a împărțit partidul în trei tabere, Fritz a susținut un discurs în care s-a victimizat, evocând pierderea mandatului de primar al Timișoarei și lansând aluzii critice la adresa președintelui Nicușor Dan.

Dominic Fritz: ”PSD a scris o lege ca să mă scoată de la primărie”

Acum două luni, PSD a scris o lege ca să mă scoată din primărie. Nu cred că se așteptau ca astăzi tot partidul să se adune la Timișoara. La mitingul de la Timișoara, de după decizia aceea, «anti-Timișoara» a fost o pancardă care mi-a plăcut foarte mult. Pe această pancardă scria: «Bună ziua, Grindeanu, tot nu ai Timișoara!».

Azi spunem: «Bună ziua, Grindeanu, bună ziua, Simonis și Neacșu, și Lia, și Pahoțu și cum s-or mai numi toate fețele sistemului PSD! Bună ziua! Tot nu aveți România!». Noi nu ne vom crede șeful sistemului. Vom fi mereu câinele de pază al cetățenilor în fața sistemului.

a declarat Dominic Fritz.

Radu Miruță: ”USR a avut cinci miniștri care le-au dărâmat combinațiile”

Fostul ministru al Apărării, Radu Miruță, a lansat un atac la adresa PSD, susținând că cei cinci miniștri USR au muncit zilnic pentru a combate combinațiile din instituții și pentru a responsabiliza administrația.

USR, în acest guvern, a avut cinci miniștri. Cinci miniștri care au muncit în fiecare zi, care i-au înnebunit cu puterea lor de muncă, care le-au dărâmat combinațiile, care au scos oamenii buni în față și care i-au tras la răspundere pe cei care nu își făceau treaba. Cu 223 de miniștri PSD, au închis în țara asta tot. Au tăiat ce au dus la fier vechi. I-au făcut pe mulți oameni să plece în străinătate, au destrămat familii, au ajuns să cadă bucăți de tencuială de pe fabrici

a spus Miruță.

La rândul său, Ionuț Moșteanu a lansat critici dure la adresa social-democraților, menționând că ”am avut curajul să spunem nu, să spunem lucrurilor pe nume, să aprindem luminile prin toate colțurile acestui stat, colțuri întunecate în care tot felul de băieți șmecheri își umpleau cutiile de pantofi cu bani”.

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